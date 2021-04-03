最新！東台灣台鐵悲劇奪50人命、178人受傷　遺體卡車箱殘缺恐增辨識困難

台鐵408車次於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命。(圖/台鐵局) 台鐵408車次於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命。(圖/台鐵局)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台鐵太魯閣號於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命，包含一名法國旅客罹難。

更新時間 0403 11:10

首次發稿 0403 09:00

台鐵太魯閣號408車次列車於2日上午9時28分於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」發生重大出軌事故，造成50人不幸罹難，48人為現場死亡，經二次搜索後無人員受困。

台鐵3日上午11時記者會發布最新傷亡情況，死亡總人數為50人，48人為現場死亡，2名送醫後宣告死亡，包含一名法國籍旅客罹難；共178人受傷送醫，包含2名日籍、1名澳門旅客。

當局已確認44名死者身分，並已安排專人關懷。

交通部政務次長王國材透露，因現場屍塊殘缺不全，增加辨識困難，死亡人數會在50人數左右調整。目前住院的有40人，4人還在加護病房，出院136人。

消防署秘書吳亮雲表示，第3及6節車廂應還有罹難者遺體，花蓮縣消防局搜救隊員在6車發現半具遺體，會迅速移出繼續救援行動。

台鐵說明搜救狀況，另有部分屍塊2袋，2日晚間8時39分與花蓮消防查證，確認現場檢察官修正死亡證明數量，因不慎將裝有1屍塊的屍袋開立死亡證明編號，故現場死亡人數由49修正為48。



台鐵調查事故原因(圖/台鐵局)

當局初步調查肇事原因，台鐵委外邊坡整治施工廠商－東新營造的工地主任李義祥，早上約9點駕駛貨車巡視工地，停放工務所前的貨車沿著施工便道滑落至東正線上(K51+450)，遭408車次通過時撞擊，發生事故。

台鐵強調，詳細原因運安會已會同鐵道局至現場調查中。

台鐵局表示，均已派員逐一慰問傷者及死亡者家屬，目前已發放受傷者慰問金68人，死亡慰問金10萬元，受傷慰問金5千元；鐵路機構行車及其他事故損害賠償－死亡250萬、特別濟助金280萬；重傷140萬、特別濟助金100萬；輕傷40萬、特別濟助金20萬。

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