Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

最新！東台灣台鐵悲劇奪50人命、178人受傷　遺體卡車箱殘缺恐增辨識困難

台鐵太魯閣號於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/03 11:15
台鐵408車次於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命。(圖/台鐵局)

台鐵408車次於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命。(圖/台鐵局)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台鐵太魯閣號於2日從樹林開往花蓮不幸出軌，奪走50條人命，包含一名法國旅客罹難。

更新時間 0403 11:10
首次發稿 0403 09:00

台鐵太魯閣號408車次列車於2日上午9時28分於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」發生重大出軌事故，造成50人不幸罹難，48人為現場死亡，經二次搜索後無人員受困。

台鐵3日上午11時記者會發布最新傷亡情況，死亡總人數為50人，48人為現場死亡，2名送醫後宣告死亡，包含一名法國籍旅客罹難；共178人受傷送醫，包含2名日籍、1名澳門旅客。

當局已確認44名死者身分，並已安排專人關懷。

交通部政務次長王國材透露，因現場屍塊殘缺不全，增加辨識困難，死亡人數會在50人數左右調整。目前住院的有40人，4人還在加護病房，出院136人。

消防署秘書吳亮雲表示，第3及6節車廂應還有罹難者遺體，花蓮縣消防局搜救隊員在6車發現半具遺體，會迅速移出繼續救援行動。

台鐵說明搜救狀況，另有部分屍塊2袋，2日晚間8時39分與花蓮消防查證，確認現場檢察官修正死亡證明數量，因不慎將裝有1屍塊的屍袋開立死亡證明編號，故現場死亡人數由49修正為48。

最新！東台灣台鐵悲劇奪50人命、178人受傷　遺體卡車箱殘缺恐增辨識困難
台鐵調查事故原因(圖/台鐵局)

當局初步調查肇事原因，台鐵委外邊坡整治施工廠商－東新營造的工地主任李義祥，早上約9點駕駛貨車巡視工地，停放工務所前的貨車沿著施工便道滑落至東正線上(K51+450)，遭408車次通過時撞擊，發生事故。

台鐵強調，詳細原因運安會已會同鐵道局至現場調查中。

台鐵局表示，均已派員逐一慰問傷者及死亡者家屬，目前已發放受傷者慰問金68人，死亡慰問金10萬元，受傷慰問金5千元；鐵路機構行車及其他事故損害賠償－死亡250萬、特別濟助金280萬；重傷140萬、特別濟助金100萬；輕傷40萬、特別濟助金20萬。

如需專人協助說明，及安排交通住宿事宜，請撥打專線電話：02-2383-1384、0800-765-888、02-2191-0096，或至各車站服務台，台北車站值班站長室洽詢。
台鐵
出軌
太魯閣
花蓮
樹林
法國
澳門
日本

相關新聞

【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士
【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士
2021/04/02 21:17
出國玩再等等！日本確診數仍升 專家：新變種病毒侵襲恐迎第4波疫情
出國玩再等等！日本確診數仍升 專家：新變種病毒侵襲恐迎第4波疫情
2021/04/02 20:56
【太魯閣號出軌】台灣運安會成立專案調查小組：將釐清意外事故關鍵因素
【太魯閣號出軌】台灣運安會成立專案調查小組：將釐清意外事故關鍵因素
2021/04/02 20:08
中國帶風向新招！虛構「法國獨立記者」 發表網路文章欲洗白新疆
中國帶風向新招！虛構「法國獨立記者」 發表網路文章欲洗白新疆
2021/04/02 17:01
【太魯閣號出軌】台灣國道警察緊急呼籲民眾: 避開國5•救災救援優先通行
【太魯閣號出軌】台灣國道警察緊急呼籲民眾: 避開國5•救災救援優先通行
2021/04/02 16:28

更新時間 : 2021-04-03 12:15 GMT+08:00

最受歡迎

清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
【最新】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　50死162人輕重傷•旅客爬窗緊急逃生
【最新】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　50死162人輕重傷•旅客爬窗緊急逃生
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
【新冠肺炎】台灣31日增6例境外移入　7旬老翁自美國返台3個月後確診
【新冠肺炎】台灣31日增6例境外移入　7旬老翁自美國返台3個月後確診
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【更新】台灣前「蘇打綠」主唱青峰遭恩師提告違反「著作權法」 民事庭林暐哲2審求償500萬遭駁回
【更新】台灣前「蘇打綠」主唱青峰遭恩師提告違反「著作權法」 民事庭林暐哲2審求償500萬遭駁回
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
最新【離奇意外】東台灣台鐵太魯閣號出軌•疑工程車斜坡滑落釀禍　所屬公司負責人李義祥遭檢方聲押
最新【離奇意外】東台灣台鐵太魯閣號出軌•疑工程車斜坡滑落釀禍　所屬公司負責人李義祥遭檢方聲押
【更新】台灣調查局航基站「遺失」6.5公斤安非他命•調查官夫妻「財產來源不明」遭收押　
【更新】台灣調查局航基站「遺失」6.5公斤安非他命•調查官夫妻「財產來源不明」遭收押　
清明連假如何避人潮？ 台北旅遊警示系統12景點供查詢
清明連假如何避人潮？ 台北旅遊警示系統12景點供查詢