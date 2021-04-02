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【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士

外交部表達對各國哀悼之感謝，同時也將協助外籍人士傷亡後續處理

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/04/02 21:17
太魯閣出軌事件發生後，國際社會對台鐵列車的不幸意外紛紛表達深切慰問之意。（圖/中央社）

太魯閣出軌事件發生後，國際社會對台鐵列車的不幸意外紛紛表達深切慰問之意。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）太魯閣號發生意外造成重大人員傷亡後，國際社會也對台灣政府及罹難者家屬表達哀悼與慰問，外交部也指出因此次意外已知1名法國籍乘客不幸喪生，1名澳大利亞及2名日本乘客受輕傷，已聯繫相關駐台單位並提供協助。

台鐵太魯閣號408車次列車於清明連假第一天（4月2日）上午行經花蓮縣秀林鄉大清水隧道時脫離軌道，造成多人傷亡，事發後蔡英文總統即指示政府相關部門全力投入救援。外交部也立即與各部會相關救災單位保持密切聯繫，以掌握是否有外籍人士受到影響。

經內政部協助查證，目前獲知1名法國籍乘客不幸喪生；另有1名澳大利亞及2名日本乘客受輕傷，已在醫院接受治療。外交部也同步聯繫法國在台協會、澳洲辦事處及日本台灣交流協會，告知我國政府協助情形。

多國政要、官員及駐台使節也對此次的不幸意外表達深切慰問之意，包括台灣的邦交國、歐美各國、日本、澳洲及東南亞多國政要或領䄂，紛紛以不同的方式慰問，如聲明、簡訊、電話、電郵、推文及臉書等。近期因旅遊泡泡而和台灣密切交流的帛琉，該國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）也致函蔡總統表達哀悼之意。

對於這些來自友邦及相關友好國家政要官員、使節及代表的悼念，外交部回應，表示由衷感謝其對我國發生重大列車傷亡意外所展現休戚與共的關懷及溫暖問候。
太魯閣號
外交部
火車出軌

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