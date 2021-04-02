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中國帶風向新招！虛構「法國獨立記者」 發表網路文章欲洗白新疆

假身份真洗白並非首例！過去中國也曾被爆引用假「中國專家」的言論為官方宣傳。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/02 17:01
法國媒體世界報31日揭露，中國編造假記者身分，散布訊息的操作似露馬腳，引發譁然。（圖/中央社)

法國媒體世界報31日揭露，中國編造假記者身分，散布訊息的操作似露馬腳，引發譁然。（圖/中央社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國網軍操控議題時有耳聞，然而近期中國又被爆使出新招，虛構一「法國獨立記者」人物，在網路上發表文章，企圖影響世界對於新疆血棉花事件的看法。

法國第二大的全國性媒體——法國世界報（Le Monde）近期發現，中國多家官媒刊登一名為Laurène Beaumond的法國獨立記者的文章，文中強調從自身經驗出發，破除外界對新疆維吾爾族遭受種族清洗與迫害的指控，許多內容都與中國政府的觀點相當一致。

在這一篇Laurène Beaumond3月28日於中國官媒中國環球電視網（CGTN）網站上發表的「我的新疆：停止假新聞專橫」中，她表示自己在新疆生活了七年，家人們也一同居住在新疆省會烏魯木齊，她認為許多媒體對該地人權狀況的描述並非真實，因為他們根本沒有真正到過這個地方，這些報導形同對中國的遠端公審。

然而，法國世界報昨(1日)揭露，經過專門發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫求證，根本沒有這位「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料。不止如此，中國廣播電台於3月31日刊登一篇有關法國參議院代表參訪台灣的新聞中，就以「中國問題專家」的頭銜引用Laurène Beaumond的言論，表示法國參議員應放棄來台。

此外，根據中央社法國新聞電台（FranceInfo）等媒體發現Laurène Beaumond的推特帳號疑點重重。大頭貼不但是來自網路圖庫，該帳號也才於今年3月創立。此外，在google上搜尋該人名，則完全沒有其他文章。法國新聞電台認為，對一個自稱長居中國且與許多法國媒體合作的記者而言，這顯然十分奇怪。

其實不只是這位Laurène Beaumond，中央社的報導也指出，中國曾引用另一位自稱是「法國作家」Maxime Vivas的著作——「維吾爾：以終結假新聞」，以駁斥外界對中國侵害維吾爾族人權的指控。這也引發眾多學者的爭議與質疑，認為這都是中國假造的人物與資訊。
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