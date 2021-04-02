武漢肺炎增3例境外移入 來自印尼及瑞士

指揮中心宣布2日新增3例武漢肺炎境外移入病例，分別來自印尼、瑞士。（圖/中央社） 指揮中心宣布2日新增3例武漢肺炎境外移入病例，分別來自印尼、瑞士。（圖/中央社）

指揮中心宣布今天新增3例武漢肺炎境外移入病例，分別來自印尼、瑞士，個案均於3月中來台工作，1人為檢疫期滿前採檢確診，2人是檢疫期滿後自費採檢。



中央流行疫情指揮中心下午以新聞稿公布此事，案1038為印尼籍50多歲男性漁工，今年3月18日來台工作，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月31日接受檢疫期滿前採檢，今日確診（Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心指出，案1039為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月11日來台工作，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；3月24日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；3月26日檢疫期滿後，搭乘專車至防疫旅館進行自主健康管理。



指揮中心表示，案1039因工作需要，3月31日由公司安排搭乘專車至醫院自費採檢，檢出武漢肺炎陽性，於今日確診（Ct值37 ，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。個案入境期間並無症狀，已掌握接觸者11人，其中9人列居家隔離、2人列自主健康管理。



指揮中心指出，案1040為瑞士籍30多歲男性，今年3月13日自瑞士經新加坡轉機來台工作，3月14日入境台灣，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間均無症狀；3月29日檢疫期滿後，由公司安排至另一旅館自主健康管理。



指揮中心表示，案1040因工作需要，3月31日至醫院自費採檢，於今日確診 （Ct值32，次日Ct值37，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。個案入境期間並無症狀，已掌握接觸者34人，其中16人列居家隔離、18人列自主健康管理。



根據指揮中心統計，截至目前國內累計19萬1042例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含18萬8956例排除），其中1039例確診，分別為923例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、987人解除隔離、42人住院隔離中。