【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日上午在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成車廂脫節變形，多人受困。消防人員以接力方式將傷者自隧道內... 台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日上午在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成車廂脫節變形，多人受困。消防人員以接力方式將傷者自隧道內救出。中央社

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵太魯閣號列車今天(2日) 在花蓮大清水隧道出軌意外，根據警消現場消息，事發後，列車車頭削掉，408車次司機員失聯，發現時已無生命跡象。

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日上午在花蓮縣大清水隧道發生出軌事故，造成車廂脫節變形，多人受困。列車上沒有受傷的乘客沿著車廂頂陸續走出隧道。中央社

台鐵太魯閣號408車次2日上午在花蓮縣秀林鄉大清水隧道出軌，消防人員由隧道另一端進入第8節車廂將受困民眾救出，救護車在旁待命準備將傷者送醫。（民眾提供）中央社

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，收到回報司機員袁淳修已經殉職，正協助家屬趕往現場，待事故搶救完成後，會要求鐵路局從優撫卹。中央社報導，33歲的袁淳修結婚才1年多，沒有小孩，人緣相當好，許多同事聽到事故都相當難過。

李姓列車長事發後表示，當時列車緊急煞車，人在第一車的他感覺到劇烈撞擊，車體觸動。下車後發現後面車廂出不來，第4車至第8車都在搶救中，由於每車廂都坐滿，還有站票，約200人受困。

脫困的吳姓旅客表示，「我脫困了，但不敢目睹現場，很多人躺著」、「現場一片漆黑，大家不知所措」。

第一時間車上乘客拍的畫面，說是「撞到卡車啦，卡車掉下來」。

台東吳姓民眾說，他從松山搭408次太魯閣號準備回台東，進入花蓮後，忽然聽到撞擊聲，一陣暈眩，清醒後，車廂停電，大家用手機互相關心，他坐的車廂變形，乘客受困在裡面。

吳姓民眾說，約1個小時後，部分旅客陸續脫困，他也走出隧道。

另一名邱姓乘客驚魂未定地表示，當時列車突然緊急煞車，等到列車停止後，才知道發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上馬路。

一名被救出的女乘客說，她和丈夫準備回台東掃墓，火車開到隧道前先聽到很大的撞擊聲，接著後面車廂推擠，他們是用行李打破車窗才脫困。

台東縣議員林參天表示，這班408次列車是實名制，乘客大部分都是台東鄉親，希望傷害能降到最低。

立法委員劉櫂豪說，台鐵已緊急成立應變小組，他會密切注意後續處理事宜，盼車上人員平安，儘速恢復通車，也請搭車旅客注意台鐵開車訊息。