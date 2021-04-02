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【離奇意外】東台灣台鐵太魯閣號出軌•疑工程車自斜坡滑落釀禍　蔡總統指示全力救援•交通部啟動東部緊急疏運

▲台鐵局表示，目前初步研判是旁邊工程的工程車沒有停好，導致工程車滑落撞到太魯閣號，將向廠商求償。▲台鐵局說，工程車在沒有工程時，不應該停在斜坡上，也將會釐清為何工程車會停在斜坡上。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/02 12:28
圖／<a href="https://www.facebook.com/groups/368325100931612/permalink/435810154183106/" target="_blank">阿美族的歌．林銘峰</a>  

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵太魯閣列車今天(2日) 早上發生出軌意外，交通部長林佳龍也趕赴現場當中，由於正值連假期間的疏運高峰，交通部也請高公局、公路總局啟動東部緊急疏運措施。

台鐵408次太魯閣號早上發生出軌意外，初步研判是廠商的工程車沒有停好，導致滑落撞到太魯閣號。台鐵表示，將向廠商求償。

清明連假首日，上午9時多從樹林發車至台東的408 太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌、3至8車仍在隧道。

中央社引述台鐵局表示，目前初步研判是旁邊工程的工程車沒有停好，導致工程車滑落撞到太魯閣號，將向廠商求償。

台鐵局說，工程車在沒有工程時，不應該停在斜坡上，也將會釐清為何工程車會停在斜坡上。

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於最上午9時28分在花蓮縣大清水隧道發生事故。

總統蔡英文立即下達4指示，相關單位全力投入救援任務；衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制等；行政院長蘇貞昌致電交通部、內政部兩位部長親自指揮調度，優先救援受困民眾。

針對台鐵太魯閣號列車今早在花蓮發生出軌意外，總統府發言人張惇涵上午表示總統蔡英文已指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

張惇涵表示，全力搶救受困人員為目前最優先任務，希望全體國人給救災人員加油，並祈願人員平安。

行政院發言人羅秉成上午也指出，行政院長蘇貞昌稍早致電交通部長林佳龍、內政部長徐國勇，對現場傷亡狀況以及危機處理進行了解，並指示兩位部長，務必親自指揮調度，優先援救受困民眾，並請衛福部全力協助各醫院進行傷患的救治，盡快恢復交通，降低連假旅運影響，並掌握現場狀況，儘速釐清事故發生原因。

交通部長林佳龍在臉書表示，已指示交通部成立一級災害應變中心和前進指揮所，除了已派交通部次長、兼任台鐵局長祁文中立即前往現場，他也在趕赴現場的途中。

林佳龍說，目前消防署全力救援中，空勤總隊協助事故調查的國家運輸安全調查委員會、台鐵運安處同仁趕赴事故現場，詳細狀況將持續更新。

由於正值連假期間的疏運高峰，林佳龍表示，交通部也請高公局、公路總局啟動東部緊急疏運措施。
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