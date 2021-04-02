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【快訊】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　36人無生命徵象72受困•旅客爬窗緊急逃生

目前已知第2-3節車廂出軌, 5-8車廂嚴重變形, 並傳出至少4人命危

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/02 10:45
408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌、3至8車仍在隧道內。（消防署提供）中央社

408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌、3至8車仍在隧道內。（消防署提供）中央社

更新時間: 2021-04-02 12:52

首次發稿: 2021-04-02 10:45

【快訊】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　36人無生命徵象72受困•旅客爬窗緊急逃生

台鐵408次從樹林發車至台東的太魯閣號2日在花蓮大清水隧道出軌，現場有人員受困在隧道內。由於列車內幾乎沒有燈光，有乘客利用手機來照明。（上圖與下圖均民眾提供）中央社【快訊】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　36人無生命徵象72受困•旅客爬窗緊急逃生

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今天(4月2日)是清明連假首日，不過卻傳出重大意外! 上午9時28分一班從樹林發車至台東的408太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道口疑似撞擊工程車，導致列車出軌事故，車上載有350名旅客。

根據華視新聞最新報導，鐵路警察局通報統計，目前總共36人無生命徵象，其中第5節車廂3人、第六節車廂3人、第7節車廂20、第8節車廂10，目前尚有72人受困，目前送醫計61人，分別送往以下醫院：805醫院12人、慈濟25人、門諾8人、部花10人、蘇榮5人。

一位旅客林銘鋒在臉書po出多張照片說:

我們搭的火車出軌了!

(阿美族的歌.林銘鋒)

根據中天新聞稍早報導，列車第2-3節出軌, 3至8車仍在隧道內, 5-8車嚴重變形, 卡在隧道內無法進入查看, 有旅客在緊急情況下爬窗逃生. 據傳至少一人命危2人受傷, 當地消防局已出動12車35人前往現場搶救。也有消息指出, 根據消防人員目視, 現場約4人疑似沒有生命跡象。

初步調查，事故地點在秀林鄉台9線115公里旁，台鐵北迴線「大清水隧道」南向。太魯閣號408車次（樹林往台東）在大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、多節車廂變形。

中央社稍早報導，依花蓮消防119通報，事故地點在大清水隧道內，現場有多節車廂傾斜及人員受困。經現場消防人員無線電通報，4、5節車廂需要破壞器材支援，已知1人OHCA（到院前心肺功能停止）、2人受傷。

依台鐵局說明，事故地點在東正線，西正線隧道仍可正常運轉，目前採單線雙向運轉。408次（樹林開往台東，太魯閣）09:28於崇德=和仁間東線（k51+250）出軌事故，第2、3車出軌、3~8車在隧道內。已成立一級應變小組，並由運安處調查。

【快訊】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　36人無生命徵象72受困•旅客爬窗緊急逃生圖/阿美族的歌.林銘鋒

清明連假首日，2日上午9時多從樹林發車至台東的408 太魯閣號行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌、3至8車仍在隧道。

【快訊】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　36人無生命徵象72受困•旅客爬窗緊急逃生花蓮大清水隧道2日上午發生火車出軌事件，開往台東的太魯閣號上午9時28分在崇德及和仁間東線出軌，有多節車廂卡在隧道內，車上乘客陸續沿著鐵軌走出來。 （民眾提供） 中央社

【快訊】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　36人無生命徵象72受困•旅客爬窗緊急逃生台鐵表示，已知有多人受傷，現已即時成立一級應變小組。（上圖/消防署提供） 中央社
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