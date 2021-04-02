【石木欽x諸慶恩x炒股案】9個月服完2196小時社會勞動?! 台南警方涉包庇「偽造」時數•富商翁茂鍾遭聲押

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(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 以27本筆記本掀起司法圈醜聞的佳和集團董事長翁茂鍾，因炒股案被判刑1年，在台南警方涉嫌包庇下，未實質改服社會勞動，南檢昨天(4月1日) 傳喚偵訊，今天(2日) 凌晨聲押翁茂鍾及已退休楊姓副所長。

台南地檢署昨清晨傳訊翁茂鍾、8名現職警員、5名退休警員、翁茂鍾的秘書及南檢已離職及現職觀護佐理員等共17人，其中僅1人是證人，其他16人全是被告。

南檢調查，翁茂鍾民國101年間因涉及共同炒作佳和股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，由台北地檢署囑託南檢執行，南檢則准予易服社會勞動，101年9月執行完畢。

不過，高檢署檢察官日前重新檢視卷宗時，發現翁茂鍾竟在短短101年1月至9月間，就完成2196小時社會勞動，涉有執行不實，認為台南市警局麻豆分局官田分駐所未依規定執行，涉嫌包庇翁茂鍾。

南檢連夜偵訊調查後，認為翁茂鍾和當時官田分駐所楊姓副所長同謀，翁茂鍾人未到，卻在相關督導與簽到表冊上有不實記載，讓翁茂鍾得以提前完成易服勞動。

南檢訊後，認定翁茂鍾及已退休的楊姓副所長涉犯公務員登載不實，罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見。

另外，當時官田分駐所徐姓警員、張姓警員（已退休）、曾姓警員、駱姓警員各以新台幣10萬元交保，南檢已離職的林姓觀護佐理員以8萬元交保。

翁茂鍾涉及 不當接觸

司法檢調警人員案

回顧今年1月間，法務部間針對與富商翁茂鍾相關4案重啟調查後，翁茂鍾的27本筆記本列為刑案證據，不得調閱，導致警政署無法調閱行政調查，決定函送副署長劉柏良等人供檢方偵辦。

立法院司法及法制委員會3月18日邀請司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥、法務部調查局長呂文忠及內政部警政署副署長蔡蒼柏列席就「翁茂鍾案涉及不當接觸司法檢調警人員案」進行專題報告，並備質詢。

警政署副署長蔡蒼柏接受媒體聯訪時表示，有向台北地檢署調閱翁茂鍾所有的27本筆記本，但調不到，監察院先前給的資料只有劉柏良、警政委員周幼偉等人而已，此件因是行政調查，沒有強制力，決定函送北檢查明，秉持勿枉勿縱精神。

國民黨籍立委李德維詢問蔡蒼柏，無法取得資料去調查，是否有要求劉柏良、周幼偉及周幼偉的妻子宣介慈等人自行提供，例如帳戶資料有無買翁茂鍾公司的股票等。蔡蒼柏答詢，劉柏良等人有提出一些。

民進黨籍立委高嘉瑜詢問，有誰看過全部27本筆記本，要不要全部公開？媒體報導提及筆記本記載翁茂鍾與200多名公務員（包含100多名司法官）往來，現在行政調查進度？司法院及法務部調查到一個段落就可以公開筆記本了嗎？

林輝煌答詢，應該沒有到100多名司法官，筆記本中提及的都會清查，27本筆記本應該是台北地檢署扣押中。蔡清祥表示，應要尊重辦案的北檢檢察官。

司法及法制委員會臨時提案通過，針對翁茂鍾案涉及不當接觸司法審檢調警人員，嚴重影響司法公正性，外界關注司法體系後續能否落實追究、懲處相關不法，及國家如何負起責任，對因公權力行使不當而受到不利益的人民，採取彌補作為等，建請法務部在3個月內就疑似司法風紀案件，提出法制面救濟措施及賠償機制的建議。

石木欽案與27筆記本

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被檢舉收賄，案經台北地檢署調查，查出石木欽長期與翁茂鍾不當接觸，並查扣翁茂鍾27本筆記本，石木欽因查無對價關係而予以簽結。監察院於去年(2020年) 9月查出有多名司法人員與翁茂鍾不當接觸，要求司法院及法務部查處。

法務部1月18日公布調查報告，11名檢察官、檢察長及9名調查人員將依情節行政議處或司法調查，與翁茂鍾相關4案重啟調查。因4案進入刑事偵查程序，翁茂鍾的27本筆記本轉成為刑事證物，不得調閱。

高檢署已將與翁茂鍾有關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」、「怡安公司內線交易案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「應華炒股案」等4件刑案，分別發交台南地檢署（前2案）、台北地檢署及台中地檢署重啟調查。

高檢署:已故諸慶恩

應受無罪判決

其中銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，判刑後因抑鬱病故。但監察院發現，富商翁茂鍾為此案頻繁接觸司法檢調人士，有重大不法疑慮；高檢署則認為諸慶恩應受無罪判決，補齊新事證後，3月18日聲請再審。

台灣高等檢察署3/18新聞稿指出，諸慶恩聲請再審一案，已送交再審聲請書及相關案卷，繫屬台灣高等法院。

高檢署表示，除先前記者會提出的4項再審事證，又於16日與前百利達銀行資產負債管理部職員取得聯繫，該職員證述有關諸慶恩被控涉犯偽造文書的交易單（Deal Ticket）填寫流程等事實，也是判決確定後存在而得聲請再審的新證據。

新聞稿並指出，諸慶恩雖已死亡，但檢察官認應受無罪判決，而為其利益聲請再審時，如經高院裁定開始再審，即由高院依二審通常程序實體審判，而非以諸慶恩死亡為由判決不受理。

高檢也指出，諸慶恩雖於上訴最高法院期間死亡，但因諸慶恩個人與檢察官的上訴都不合法，最高法院改判不受理的判決違背法令，本案應為二審判決有罪確定狀態，因此得以聲請再審。

百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩於88年間，遭檢舉在處理強制執行怡華公司1000萬美元本票期間偽造定存單，提供給法院作為擔保。

一審台北地院判諸慶恩等3人無罪，二審由台灣高等法院審理，91年間改依偽造文書罪判諸慶恩4月徒刑、得易科罰金，緩刑3年，另2人無罪；怡華另提附帶民事訴訟，求償新台幣5億多元。

92年間，諸慶恩於刑事案件上訴最高法院期間死亡，最高法院就諸慶恩上訴部分予以駁回，就檢察官上訴部分改判不受理而定讞。諸慶恩得年37歲，留下妻子及當時年僅1歲及4歲的女兒，2名女兒承受怡華所提求償訴訟，怡華最終敗訴確定。

監察院在調查富商翁茂鍾與司法檢調人員不當接觸的報告中揭露，諸慶恩刑、民事案偵審期間，時任怡華執行副總翁茂鍾與石木欽等多名最高法院法官不當接觸。

報告也指出，時任調查局台北市調查處機動組主任秦台生事前與翁茂鍾、石木欽共商百利案，隨後就接到匿名檢舉，本案於受理調查至移送、起訴均有重大不法疑慮。

高檢署3月15日召開記者會表示，二審未斟酌調查對諸慶恩有利證據，且有怡華向諸慶恩民事求償敗訴確定等新事證，認為已故的諸慶恩應受無罪判決，決定聲請再審。

銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，判刑後抑鬱病故。高檢署認為諸慶恩應受無罪判決，補齊新事證後，3月18日聲請再審。圖為15日高檢署發言人吳怡明（圖）說明「諸慶恩案」聲請再審理由。（中央社檔案照片）