瀕危物種生態給付 苗縣石虎出沒12鄉鎮市可申請

苗栗縣政府今天表示，農委會林務局「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」計畫已公告受理，縣內曾記錄到石虎出沒的12個鄉鎮市友善農地及社區團體可申請參加，期限至5月30日。

林務局為維護土地生態多樣性，推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，給付標的分為「瀕危物種」及「重要棲地」，前者針對石虎、草鴞、水獺與水雉4種瀕危物種；後者針對水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地形態。

苗栗縣是石虎重要棲地，縣府農業處自然生態保育科長張葦指出，林務局此方案是前兩年友善石虎生態服務給付計畫的升級版，實施地區從過去通霄、西湖、苑裡3鄉鎮，擴大到12鄉鎮市，包括苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、造橋鄉、大湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮及後龍鎮。

張葦表示，只要這12鄉鎮市內實際從事農業生產的農牧用地，且未領取林務局獎勵造林或農糧署其他生態維護獎勵，單一土地面積在0.1公頃以上5公頃以下，就可到土地所在鄉鎮市公所申請，縣府委託團隊會協助提供紅外線自動照相機安裝、農法建議、農作物農藥檢出及領取獎勵金表格填寫，只要通過農藥檢出或拍攝到石虎影像，可獲每公頃新台幣2萬元獎勵金，若拍到石虎有1萬元獎勵金。

另外，12鄉鎮市合法立案的社區、基金會、宮廟等團體也可申請自主維護獎勵金及棲地石虎出現獎勵金，只要提出申請經縣府許可後，也有服務團隊協助巡守路線規劃及紅外線自動照相機架設，每月巡守獎勵金5000 元，若拍攝到石虎有5萬元，隔3個月後再拍到石虎再獲5萬元獎勵。

農業處指出，這次計畫新增棲地維護給付，若是國有林事業區外編入保安林的私有土地，參加後只要持續維持保安林相完整，現地屬農作（混農林）使用者，願配合政策改正，且不使用毒鼠藥、獸鋏、毒餌等非友善防治網，並每2個月配合定期清除垃圾、廢棄物，就可得到每公頃2萬元獎勵金。

農業處提醒，林務局今年補助計畫經費904萬元，公告受理期限只到5月30日。