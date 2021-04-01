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疫苗施打速度減緩 歐洲再鎖國復活節假期泡湯

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 19:20
法國街景（美聯社）

法國街景（美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於疫苗的各種疑慮頻傳，歐洲的疫苗接種狀況碰上了瓶頸，本來期待靠著疫苗力量解除疫情危機的各國政府，只好再次搬出封鎖令，來壓制疫情擴散的速度。隨著復活節假期即將到來，法國、德國等國已經祭出新的封鎖措施，期藉此撐到疫苗產生效果。

法國已實施新的防疫政策，除宣布本(4)月26日以前關閉學校，全面改以線上授課外，全國「非必要」的店家都須停止營業。晚上7點至翌日的6點為宵禁時段，而白天民眾雖可以出門，但是僅能在自家方圓10公里以內運動，且必須填寫表單說明自己想要離家的原因。

面對重要的復活節假期，義大利選擇關閉包含羅馬、米蘭等大城市在內的所有學校、非必要店家及餐廳，影響範圍廣至半個義大利，且除非是工作、看診等必要原因，民眾不得離開住家。三天的復活節假期鬆綁則被取消，且從其他歐盟國家入境者必須要先隔離5天。

另一方面，德國雖然將現行的防疫措施展延至本月18號，本來預計要在復活節實施的五天全國封鎖，卻在民眾砲轟後取消。總理梅克爾甚至必須出面道歉，表示政府不該突然實施新封鎖措施。雖然七天內每10萬人有超過100起新病例的地區解封會被推遲，只要戴好醫療用口罩，民眾仍可正常進出店家與搭乘大眾運輸設施。

至於高度仰賴觀光業的希臘，已宣布逐漸解封，並將在五月中對已接種過疫苗或提供陰性證明者重新開放國境。丹麥政府則計劃對所有15歲以上的民眾發行「新冠肺炎護照」。用手機便可查詢個人在72小時內是否已接種、曾染病或是反應陰性等資訊，符合者將可去理髮、購物或於餐廳內用餐。

其他歐洲國家也都在疫情壓力下宣布新的防疫政策，大多數實施了宵禁，且對復活節假期的管制十分嚴格，能夠安心解封的國家仍是少之又少，後續的情形可能還是要等疫苗真的生效，才會有所改善。

更新時間 : 2021-04-01 20:23 GMT+08:00

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