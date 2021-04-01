新北環境季不塑之客減塑活動開跑，月月抽iPhone12、Dyson無線吸塵器等60項好禮，歡迎民眾一同響應。(照片來源：新北市政府環保局提...
新北環境季不塑之客減塑活動開跑，月月抽iPhone12、Dyson無線吸塵器等60項好禮，歡迎民眾一同響應。(照片來源：新北市政府環保局提供)
想要響應新北環境季嗎?現在參加減塑活動就能月月抽大獎！今(110)年自4月1日起至6月30日止，每月只要自備購物袋、環保杯、環保容器或餐具到「新北不塑之客友善店家」或新北市境內的「減塑同盟」店家消費，並掃活動海報QR Code填妥基本資料，且於店內的不塑之客友善店家或減塑同盟之Logo、活動海報或活動貼紙前拍照上傳，就有機會抽中iPhone 12、Dyson無線吸塵器、iPad、switch健身環組、遠百禮券等共60項好禮！今(110)年為特別感謝不塑店家的支持，活動期間若同時具備「新北不塑之客友善店家」及本市「減塑同盟」雙重資格，店家也有機會抽中店家專屬大獎，歡迎新北店家共同響應！
環保局表示，新北市自107年8月開始招募有減塑等環保作為的店家，加入「新北不塑之客友善店家」行列，至今已募集381間不塑之客友善店家。而新北環境季已開跑，環保局鼓勵民眾當時尚的「不塑之客」，今年自4月1日起至6月30日止，再推出「新北不塑之客減塑生活抽獎活動」，活動期間只要每個月至「新北不塑之客友善店家」或是慈濟大愛電視台推動的本市「減塑同盟店家」進行不塑消費，例如自備購物袋、環保容器或使用「新北 Ucup」，並掃活動海報QR Code填妥基本資料，且於「新北不塑之客友善店家」或「減塑同盟」之Logo、活動海報或活動貼紙前拍照上傳，即可獲得當月抽獎資格。
環保局說明，本次活動期間為期3個月，當月參加就能抽當月獎項，每個月的獎品都不同，歡迎不塑之客呼朋引伴不塑來抽獎！環保局表示，本次活動總獎項多達60項，包含iPhone 12、Dyson無線吸塵器、iPad、Switch+健身環、氣炸鍋、掃地機器人、Apple Watch SE、AirPods Pro、電競無線耳機、奈米水離子吹風機、運動筋膜槍/按摩槍及7-11便利超商禮券等，希望大家一起用行動支持不塑生活，讓吃更環保，也讓健康更加分。
環保局指出，大愛電視台及慈濟基金會推動的「減塑同盟」與本市「新北不塑之客友善店家」推廣理念相似，這次在志工熱心溝通下促成許多店家一同加入「新北不塑之客友善店家」及本市「減塑同盟店家」行列。為了鼓勵新店家也一起加入減塑行為，在活動期間無論是已加入「新北不塑之客友善店家」及「減塑同盟店家」行列或新加入之店家，店家只要具備上述雙重資格且一同鼓勵民眾不塑消費，並上傳識別店家Logo及本活動海報或貼紙，就有機會獲得遠百8,000元禮劵。歡迎更多店家一起加入不塑行列，為環保盡份心力。
環保局補充說明，只要店家符合「內用不提供任何材質一次性用品」、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」、「提供環保杯或環保袋租賃服務」及「任何其他創新減塑作為」中的任2項條件，即可申請成為「新北不塑之客友善店家」，店家的不塑行為可以讓更多新北市民成為「新北不塑之客友善店家」，希望市民朋友一同響應活動！
環保局呼籲，現今要做到不塑消費已經不是困難的事，只要隨身自備環保餐具就能展開減塑、不塑生活，並從飲食及行動中落實減塑，讓消費端與販售端聯結，就能讓新北市逐步成為循環永續的「不塑之客友善城市」！抽獎相關活動資訊請鎖定新北市環保局官網及「新北i環保」FB粉絲團查詢。