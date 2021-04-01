新北環境季不塑之客減塑活動開跑 月月抽iPhone12、Dyson無線吸塵器等60項好禮

想要響應新北環境季嗎?現在參加減塑活動就能月月抽 大獎！今(110)年自4月1日起至6月30日止， 每月只要自備購物袋、環保杯、環保容器或餐具到「 新北不塑之客友善店家」或新北市境內的「減塑同盟」店家消費， 並掃活動海報QR Code填妥基本資料，且於店內的不塑之客友善店家或減塑同盟之 Logo、活動海報或活動貼紙前拍照上傳，就有機會抽中iPho ne 12、Dyson無線吸塵器、iPad、switch健身環組、 遠百禮券等共60項好禮！今(110)年為特別感謝不塑店家的支 持，活動期間若同時具備「新北不塑之客友善店家」及本市「 減塑同盟」雙重資格，店家也有機會抽中店家專屬大獎， 歡迎新北店家共同響應！

環保局表示，新北市自107年8月開始招募有減塑等環保作為的店 家，加入「新北不塑之客友善店家」行列，至今已募集381間不塑 之客友善店家。而新北環境季已開跑，環保局鼓勵民眾當時尚的「 不塑之客」，今年自4月1日起至6月30日止，再推出「 新北不塑之客減塑生活抽獎活動」，活動期間只要每個月至「 新北不塑之客友善店家」或是慈濟大愛電視台推動的本市「 減塑同盟店家」進行不塑消費，例如自備購物袋、環保容器或使用「 新北 Ucup」，並掃活動海報QR Code填妥基本資料，且於「新北不塑之客友善店家」或「 減塑同盟」之Logo、活動海報或活動貼紙前拍照上傳， 即可獲得當月抽獎資格。

環保局說明，本次活動期間為期3個月，當月參加就能抽當月獎項， 每個月的獎品都不同，歡迎不塑之客呼朋引伴不塑來抽獎！ 環保局表示，本次活動總獎項多達60項，包含iPhone 12、Dyson無線吸塵器、iPad、Switch+健身環、 氣炸鍋、掃地機器人、Apple Watch SE、AirPods Pro、電競無線耳機、奈米水離子吹風機、運動筋膜槍/按摩槍及 7-11便利超商禮券等，希望大家一起用行動支持不塑生活， 讓吃更環保，也讓健康更加分。

環保局指出，大愛電視台及慈濟基金會推動的「減塑同盟」與本市「 新北不塑之客友善店家」推廣理念相似， 這次在志工熱心溝通下促成許多店家一同加入「 新北不塑之客友善店家」及本市「減塑同盟店家」行列。 為了鼓勵新店家也一起加入減塑行為，在活動期間無論是已加入「 新北不塑之客友善店家」及「減塑同盟店家」行列或新加入之店家， 店家只要具備上述雙重資格且一同鼓勵民眾不塑消費， 並上傳識別店家Logo及本活動海報或貼紙，就有機會獲得遠百8 ,000元禮劵。歡迎更多店家一起加入不塑行列， 為環保盡份心力。

環保局補充說明，只要店家符合「內用不提供任何材質一次性用品」 、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「 商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「 外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「 外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」、「 提供環保杯或環保袋租賃服務」及「任何其他創新減塑作為」中的任 2項條件，即可申請成為「新北不塑之客友善店家」， 店家的不塑行為可以讓更多新北市民成為「新北不塑之客友善店家」 ，希望市民朋友一同響應活動！

環保局呼籲，現今要做到不塑消費已經不是困難的事， 只要隨身自備環保餐具就能展開減塑、不塑生活， 並從飲食及行動中落實減塑，讓消費端與販售端聯結， 就能讓新北市逐步成為循環永續的「不塑之客友善城市」！ 抽獎相關活動資訊請鎖定新北市環保局官網及「新北i環保」FB粉 絲團查詢。