2021臺藝大美術書畫系友會年度大展齊聚新北 東西方藝術冠蓋雲集

新北市藝文中心第一展覽室自即日起至4月28日展出 《藝繹游興—臺藝大美術書畫系友會聯展》， 由臺灣藝術大學美術學系及書畫藝術學系傑出系友帶來七十多件作品 ，兼併融合傳統媒材與現代繪畫語言，展出作品豐富而多元， 有立體雕塑、油畫、水墨、書法等不同媒材作品的表現，精采萬分， 不容錯過。

其中藝術家吳德和擅長石雕創作，以福獅系列聞名， 他運用傳統符號形象創造新的造型語彙，將石獅注入新時代的思維， 以有機之造型表現，將福師呈現出圓潤、渾厚、簡約的形體； 藝術家高其偉則是將生活瞬間的內心感受， 轉換為富有音樂律動性的筆觸，揮灑於畫布； 藝術家徐明豐則以冷調風格，將木板本身的紋路基理，將有機的「 線」與幾何的「面」，堆砌富饒趣味的空間結構版畫作品。

臺藝大美術書畫系友會理事長吳德和表示， 本次聯展充分展現了臺藝大美術、 書畫獨樹一幟的藝術風采與創作能量， 也給藝術同好者帶來了新視野、藝術欣賞與生活美學。 臺藝大美術學系及書畫藝術學系自1962年成立至今，歷經60年 的歲月履痕，戮力辛勤耕耘藝術創作，培育無數的傑出系友， 在各行各業嶄露頭角，發光發亮，而形成壯大的藝術領航群。

為促進繪畫、書畫、雕塑文化交流，特舉辦系友年度作品大展， 邀請喜愛藝術的朋友們，在閒暇之餘， 走一趟新北市板橋藝文中心藝術殿堂， 來一場多元精彩且回味無窮的文化藝術饗宴。《藝繹游興— 臺藝大美術書畫系友會聯展》自即日起至4月28日於新北市藝文中 心展出，更多展覽資訊請至新北市藝文中心官網http:// www.artcenter.ntpc.gov.tw/， 或來電洽詢02-22534417分機122。

「藝繹游興-臺藝大美術書畫系友會聯展」聯展集結東、西方藝術，作品豐富、精采可期。(照片來源：新北市文化局提供)