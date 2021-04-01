新北市藝才舞蹈班6校聯合發表 舞彩繽紛藝起來 線上直播零距離

新埔國小《有鳳來儀》舞碼表演。(照片來源：新北市教育局提供)
新埔國小《有鳳來儀》舞碼表演。(照片來源：新北市教育局提供)
新北市藝才舞蹈班聯合發表會於昨(31)日晚間在新北市藝文中心演藝廳正式展開，首場由清水高中、埔墘國小、新埔國小、中山國小4校熱鬧上場，今(1)日接續由江翠國中及新埔國中演出，因應疫情本次展演採取實聯制及梅花座，為讓更多民眾在家就能欣賞，首次於新北市教育局YOUTUBE網站(https://reurl.cc/V37RGZ)直播，歡迎民眾於晚間7點準時上線觀看藝術饗宴。
教育局張明文局長表示，新北市藝才舞蹈班的孩子不僅要學習課業，也要兼顧舞蹈練習，相當不容易。而在舞蹈專業訓練過程中，更要面對各種挑戰，經過不斷努力練習，才能成就今日精湛成果。這次舞蹈聯展舞碼精彩多元，涵蓋現代舞、芭蕾、民俗舞、古典舞與即興創作，展現新北市藝才舞蹈班學生辛苦練習的成果，也鼓勵對藝術有興趣的學生加入新北市藝術才能班，讓自己的才能適才適所。
本次發表會，中山國小表演作品《安步當車》，內容描述在路上車水馬龍，生活汲汲營營的時代，人們是否因忙碌而忘記停下腳步留意身邊的風景。鄧安晴同學說：「在練《安步當車》的這兩年裡，我從一顆還沒孵化的蛋變成一隻小雞，雖然不是全場最耀眼的，但我相信只要努力付出，一定有機會成為台上發光發熱的星星。」
江翠國中表演作品《集體行為》，內容描述在群體生活中，不論是展現自我或建構群體，都無法疏離與他人的關係，或許我們只是這個偌大世界裡的小螺絲，但藉由小螺絲匯集而成的意識，才能帶領我們走向更遠的未來。焦憶莘同學說：「在練《集體行為》的半年裡，青澀的我們成長了不少，為了讓成果展有最好的一面，努力練習。我們深信自己的努力及堅持，觀眾是可感受到的」。另外新埔國中、埔墘國小、新埔國小及清水高中等學校舞蹈班演出，孩子們經過長時間練習，呈現專業且富有創意的舞蹈表演，用肢體語言感動在場觀眾。
教育局表示，新北市110學年度國中小藝才音樂、舞蹈、美術班術科測驗報名將於4月7日至9日辦理，簡章已公告於教育局網頁(https://www.ntpc.edu.tw/)及社會教育資源網(https://lll.ntpc.edu.tw/Index.php)，歡迎各界美術奇才、音樂精英以及舞林高手一同加入新北市藝才班的行列！
中山國小《安步當車》舞碼表演。(照片來源：新北市教育局提供)
清水高中《The Wall》舞碼表演。(照片來源：新北市教育局提供)
照片來源：新北市教育局提供