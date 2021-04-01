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用LINE Pay更暢行 LINE Pay乘車碼「嗶」進桃園捷運

租高雄YouBike 2.0 「掃」一下就ok

By 台灣英文新聞
2021/04/01 17:15
LINE Pay乘車碼「嗶」進桃園捷運，為第一個可使用LINE Pay乘車碼綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸，提供民眾更便捷暢行的...

LINE Pay乘車碼「嗶」進桃園捷運，為第一個可使用LINE Pay乘車碼綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸，提供民眾更便捷暢行的...

LINE Pay行動支付持續拓大應用場景，今宣布即日起於桃園捷運、高雄YouBike 2.0導入 LINE Pay 服務，桃園捷運更是LINE Pay乘車碼第一個開放綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸，提供民眾更便捷暢行的行動支付生活。

LINE Pay積極拓展大眾運輸支付點以期提供用戶便利的行動支付，於LINE錢包提供的乘車碼服務便利民眾搭乘國內各式交通運具。自即日起，LINE Pay於桃園捷運正式導入LINE Pay乘車碼服務，民眾可使用LINE Pay乘車碼於桃園捷運行動支付閘門口直接扣款搭乘。

LINE Pay表示，本次LINE Pay於桃園捷運服務上線也是LINE Pay乘車碼首次開放以綁定之信用卡或簽帳金融卡直接扣款，讓用戶享有更多元付款方式選擇。此外，用戶於桃捷TICKETS APP及桃園捷運旅客詢問處臨櫃，也可選擇使用LINE Pay綁定之信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money付款購票。

​高雄YouBike 2.0也自即日起開放綁定LINE Pay付款之租借服務。用戶只要於YouBike 2.0 官方App綁定LINE Pay付款後，即可透過YouBike 2.0 App掃描車機上的QR Code後進行租借，還車時即可完成自動付款；而用戶可選擇以LINE Pay綁定之信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money付款，享受只帶手機出門暢行無阻的便利生活。

LINE Pay表示，未來將持續拓展LINE Pay服務至各類型的大眾交通場域，讓行動支付搭乘交通運輸的服務更趨便利完善。

更新時間 : 2021-04-01 20:22 GMT+08:00

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