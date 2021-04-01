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缺水引日月潭奇觀　專家：4月降雨不樂觀

近日缺水危機越發嚴峻，日月潭乾涸見底，製造業求解套，專家預估旱情緩解還要再等到五月下旬。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 17:36
日月潭低水位，底部陳年廢棄物如鐵桶、輪胎、漁具等陸續現身，當地漁民自發清除後，將垃圾暫置浮台，待水位回升後運走。（中央社）

日月潭低水位，底部陳年廢棄物如鐵桶、輪胎、漁具等陸續現身，當地漁民自發清除後，將垃圾暫置浮台，待水位回升後運走。（中央社）

（台灣英文新聞/ 張雅鈞 台北綜合報導）台灣中南部自去（2020）年因梅雨少、沒有颱風補水，如今又無降雨引發多處缺水限水，民生、觀光及製造業皆受影響，日月潭多處乾涸見底怵目驚心。專家表示，短期恐難緩解。

因應水情告急，經濟部長王美花近日祭出限水令，宣布台中及苗栗4月6日起實施「供五停二」供水措施，新竹市中隘里、南港里部分區域也在停水範圍之內。雖蘇揆喊出的前瞻部署已大幅減輕水情吃緊程度，然今(4月1日)下午，高雄地區也進入「橙燈」狀態，全區全日減壓供水。旱情嚴重的日月潭水位屢創新低，不僅潭底的各式陳年堆積物出來見客，甚至出現罕見的「九蛙飛天」、伊達邵碼頭也因水位銳降12公尺而出現「滾木移舟」奇景。今日日月潭國家風景區管理處更宣布，朝霧碼頭及玄光寺碼頭暫時封閉，不提供載客使用。

缺水除了影響民生與觀光，亦對台灣製造業影響巨甚。「護國群山」半導體產業在這波危機下產值可能受到波及，龍頭台積電更傳出意欲在從無缺水危機的宜蘭設廠，一勞永逸解決缺水問題。台積電對此僅表示「不排除任何可能」，而宜蘭縣長林姿妙對此低調表示，宜蘭縣在保護環境的前提下，歡迎「高科技、低汙染」企業前來投資。

中央氣象局（31）昨在臉書表示4月降雨仍「不樂觀」，5月及6月雨量「正常至偏少」。雖今(1日)下午有偵測到微弱華南雲雨帶飄進中部地區，局長鄭明典表示，「半空就蒸發」所以沒有降雨，無助緩解旱情。
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戴立綱

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更新時間 : 2021-04-01 20:22 GMT+08:00

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