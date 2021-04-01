台灣調查局航基站「遺失」6.5公斤安非他命•調查官夫妻「財產來源不明」遭收押　局長呂文忠道歉

示意照為宜蘭警方108年3月查獲之800多公克安非他命毒品, 調查局航基站遺失的6.5公斤安非他命, 重量約為圖中毒品的8倍。（... 示意照為宜蘭警方108年3月查獲之800多公克安非他命毒品, 調查局航基站遺失的6.5公斤安非他命, 重量約為圖中毒品的8倍。（中央社資料照片)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）調查局航基站遺失6.5 公斤安非他命，涉案的調查官徐宿良另涉財產來源不明遭收押。調查局長呂文忠今天(4月1日) 表示，航基站遺失毒品引起社會各界關注，要再次表達道歉跟遺憾。

呂文忠今上午出席立法院司法及法制委員會，就「法務部調查局毒品遺失後續查察情形」進行專題報告前，接受媒體聯訪作出上述表示。

調查局副局長黃義村（圖）3月31日表示，北部地區機動工作站配合桃檢檢察官，指揮偵辦航基站遺失毒品案，29日搜索前航基站機動組長徐宿良住家等4處，查獲大批現金，訊後依財產來源不明罪，聲押徐男夫婦獲准，將依規定將徐男停職究辦。中央社

呂文忠說，對於航基站遺失毒品引起社會各界關注，再次表達道歉跟遺憾；案件偵查部分，桃園地檢署昨(3/31) 已說明；雖然在搜索中查扣現金、名牌包、手錶，但後續仍須由檢察官偵查認定。

他說，檢察官初步以財產來源不明罪嫌聲押徐宿良獲准，調查局在收到押票後，已將徐宿良停職。

呂文忠表示，案發後已全面檢討毒品保管、運送等程序，加強控管所有程序，避免再發生類似案件，也將借助科技強化證物鏈控管。

呂文忠還表示，媒體報導徐宿良有新台幣5000萬元現金，「與事實有相當大的落差」，但案件由檢察官偵查中，檢察官若認為可以說就會出來說明。

媒體另詢問法務部長蔡清祥，有可能要求調查局長下台嗎？蔡清祥表示，該負責的人就負責，但層級到哪，要看最後的偵查結果。

中央社報導，全案起於，法務部調查局航業處基隆調查站偵獲一起安非他命案件，108年11月由調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品「遺失」，經近1年航基站才向局本部報告。

案經桃園地檢署追查，去年(109年)11月19日依涉犯毒品危害防制條例等罪嫌，諭知案發時任航基站副主任林聖智、時任機動組長徐宿良各5萬元交保，調查官詹孟霖與鄭翊各10萬元交保境管。

檢調還查出，徐宿良有大批來源不明現金，依貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌，日前向桃園地方法院聲請羈押禁見徐宿良夫妻獲准。

針對調查局航基站遺失6.5公斤安非他命，涉案的前航基站組長徐宿良另涉財產來源不明遭收押。調查局長呂文忠今天(4月1日) 說，徐宿良過去有卡債問題，至於是否勾結毒梟，得靠後續偵查釐清。

呂文忠今上午出席立法院司法及法制委員會，就「法務部調查局毒品遺失後續查察情形」進行專題報告，在接受立委質詢時做出上述表示。

民進黨立法委員羅致政質詢時質疑，徐宿良是否曾出現在調查局的生活工作不正常人員調查表，又為何能夠擔任主管；呂文忠表示，徐宿良確曾因卡債被扣薪水而名列調查表，可能當時主管考量他緝毒專業且認真，才升他當組長。

國民黨立委葉毓蘭則表示，徐宿良遭收押的新聞令人大開眼界，究竟不明財產是新台幣5000萬元還是1000 萬元，媒體報導不一；更何況6.5公斤安非他命市值僅數百萬元，若徐宿良真的被查獲這麼多名牌包、名錶，就代表毒品遺失案恐怕不是個案，令人合理懷疑他與毒梟合作，更擔心局裡頭是否有其他同夥。

呂文忠表示，第一時間就交由北機站報請桃園地檢署指揮偵辦，絕對全力查辦、嚴懲到底。呂文忠面對國民黨立委吳斯懷質詢時也澄清，沒有媒體報導指稱的金庫，徐宿良遭查扣的財物是放在家裡與銀行保管箱，並沒有放在辦公處所。

國民黨立委費鴻泰則表示，他在立院17年從沒罵過調查局，都給予高度肯定，本案牽涉到調查局許多人，若調查局長還把這當小事，就不要當局長，因為會把調查局的招牌弄髒。

費鴻泰還質疑，徐宿良年薪大約150萬元，卻開500 萬元的車，他的長官不覺得奇怪嗎？而且他還有卡債問題。法務部長蔡清祥回應，擁有與收入不相當的財產是值得懷疑的，長官應該要注意；呂文忠則說，把本案當成很大的案件在辦，若當小事，就不會有前天的成果。

面對多名立委質詢徐宿良是否勾結毒梟，呂文忠表示，那是媒體渲染，但也不能排除任何可能性，需要靠後續偵查才能更清楚，而且並沒有媒體報導所指的5000 萬元現金，這部分尊重檢察官偵查不公開。

桃園地檢署3/31發布新聞稿表示，因案情需要，3月29日再度指揮法務部調查局北部機動工作站搜索徐宿良住家等4處，並扣押與收入顯不相當的相關帳戶資金及現金、名牌包、名錶及進口汽車等物，同時傳喚徐宿良夫妻及另2名親屬進行偵訊。

桃檢表示，偵訊後，承辦檢察官認為徐宿良及其妻李女因涉犯貪污治罪條例之財產來源不明罪嫌重大，且有串證之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢表示，部分媒體報導的相關案情及查扣現金金額、證物種類數量，與事實尚有出入，基於偵查不公開原則，請外界勿作揣測。