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「我終於可以到海生館看海豚了」 營養師陳盈蓉捐10萬元助弱勢童圓夢

By 台灣英文新聞
2021/04/01 17:04
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

兒童節將屆，許多家庭忙著規劃帶小孩出遊吃大餐，但有些弱勢孩童卻只求溫飽，不敢奢想。一位營養師陳盈蓉，透過市議員洪佳君媒合，特地捐出10萬元給新北市好日子愛心大平台，希望弱勢兒童也能歡度佳節，這筆金額將幫助樹林、鶯歌地區40個家庭一圓兒童節夢想。

琴琴（化名）姊弟從小在單親家庭成長，她的媽媽曾因故離開家庭，由社會局協助安置。媽媽返家後洗心革面，努力工作，希望提供姊弟一個穩定的生活，倆人也相當懂事，姊姊就讀小五、弟弟小一，在學校聽同學說，兒童節全家要到哪兒玩，但姊弟卻不敢跟媽媽提，因為知道家境不允許。

姊弟平日課後會參加由市府委辦的小衛星課後照顧班，社工在一次活動中得知姊弟有個小小的願望，希望能到屏東海洋生物博物館看看海洋世界，社工牢牢記住姊弟的願望，藉由「打開願望、點亮童心」方案，要幫姊弟圓夢。

　　市議員洪佳君好友陳盈蓉營養師，身兼中華民國營養師公會理事，她常聽洪議員提到侯友宜市長成立新北市好日子愛心大平台，幫一些弱勢圓夢，而洪議員也每年響應捐髮助癌童，因此主動捐出10萬元，要幫孩童圓夢。

捐贈活動於1日在社會局會議室舉行，由局長張錦麗代為受贈，張錦麗表示，感謝陳盈蓉營養師和洪佳君議員，在兒童節前夕捎來賀禮，讓樹、鶯地區40個家庭都能一圓出遊夢。

琴琴姊弟一同參加捐贈儀式，天真的弟弟開心地說：「哈！我終於可以到屏東海生館看海豚了！」

社會局表示，好日子愛心大平台從108年6月開辦以來，獲得各界捐贈物資市值及款項合計達20億1,104多萬元，有超過540萬人次受益。

更新時間 : 2021-04-01 20:22 GMT+08:00

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