〈時評〉台灣股市亂象叢生 主管機關應嚴格監管保護投資人

台灣股市繼KY股驚爆多起財務危機之後，國內企業味王、大同、東元、國巨，亦傳企業負責人未能遵守公司治理，行事倍受爭議，影響投資人信心，主管機關應從嚴監督要求，遵守法紀，以維護市場秩序。

KY股是登記海外在台上市櫃企業，站在台灣立場，當然歡迎境外優質企業來台上市櫃，以擴大巿場規模，增加投資人多元化選擇。但是令人遺憾的是KY股狀況連連，近一年來，首先是康友爆發財務弊端，已列入停止交易，繼而英瑞、淘帝、凱羿等三檔KY股，亦驚傳財務出狀況，被列為變更交易方式。

不止如此，目前KY股在台上市掛牌共有76家，被列為警示股的標的已有16家，分別是再生、勝悅、百達、金麗、宏旭、世芯、龍燈、束科、大洋、矽力、光麗、泰祫、虹揚、羅麗芬、威宏、吉源。

被列為警示股的企業，問題包括：最近財務報告每股淨值低於10元，而且最近連續三個會計年度虧損者；最近兩個會計年度及最近期營業活動淨現金流量均為負數；最近月份全體董監事及持股10％以上大股東，總持股數設質比例達9成以上者。這些都是企業有重大異常狀況，才會被列為警示股。

以當前76家KY公司，竟然有16家被列為警示股，比例高達26.3%，遠高於本土企業的11.35%，情況相當不理想，幾乎是每4家就有1家情況異常。股價腰價比例是國內公司5倍。如何加強KY股事前輔導審查，以及事後的監管，主管機關必須慎重考慮，以切實保護投資人權益，並建立台灣證券市場良好形象。

台灣優質的KY股其實也有不少，例如中租KY、鮮活菓汁KY、臻鼎KY、矽力KY、譜瑞KY、美食KY等，財務、業務表現都不錯，值得肯定，但是極易受到連累，受到投資人懷疑不敢投資，非常可惜。

不止KY股亟待整頓，國內上市公司最近也是狀況頻傳。例如即將舉行董事改選的東元電機，這家老字號的企業，過去企業形象尚佳，但是最近因為創辦人黃茂雄與其子黃育仁，為了企業接班問題，鬧得沸沸揚揚。

黃育仁透過媒體，不斷放話，強調東元經營管理不當，以及危機重重，並搬出年邁祖母，以及創始股東，表達支持黃育仁接班，黃茂雄無奈，低調反駁。

企業接班原屬家務事，但是東元既然是上市公司，面對數萬股東、員工，以及利害關係人，創始人及其家族，不應再視為私產，一定要代代相傳，這是台灣當前企業傳承最大的問題，不能做到傳賢不傳子，以致發生現在接班爭議，對東元企業形象，以及投資人信心影響相當大。

再說到同屬老字號的食品公司味王，最近驚傳董事長陳清福遭檢調偵查，因為涉嫌從民國102年到108年間，利用子公司開立不實發票，將部分貨款納入自己帳戶名下，金額高達10多億元，涉嫌侵占，且逃漏稅2億多元，新聞震撼股市，且造成味王股價重挫，投資人損失不貲。

上市公司負責人本應重視企業社會責任，守法重紀，將企業妥善經營管理，維護股東及員工權益，如今竟然發生董事長涉嫌不法情事，豈不令人感慨，主管機關期待建立的獨立董事、監察人、審計委員會、稽核、會計師查核審計，以及審計委員會制度，豈非形同虛設，完全發揮不了制衡的作用。

另外上市公司國巨，長期以來公司治理也是爭議不斷，最近甚至被檢舉企業負責人濫用發行員工認股權證機會，將保全、特助、司機、妻舅家族、財務及股務親信，全部納入認股範圍，而真正依法規應該納入認購範圍的高階主管，卻被排除在外。

員工認股權證本應是企業獎勵有功主管，激勵士氣，留任優秀員工之用，如今被負責人濫以身邊親信，列為獎勵犒賞對象，難道不怕被質疑涉弊嗎？不會打擊員工士氣嗎？又符合法令規定？諸多問題，如何釋疑？負責人應該向股東、員工解釋清楚。主管機關亦應深入調查原委，以維護市場法紀。

至於屢傳爭議的大同公司，亦驚爆前負責人不顧企業年年虧損，為了保衞經營權，竟然在兩年之間，和蘇勒德策略、蘇勒德國際顧問，簽署24件契約，金額高達7千多萬元，合約內容是籌辦研討會、論壇、媒體文宣，試圖製造輿情，阻止公司法修正案，以保護經營權。

前負責人前兩年律師費耗資高達4億7千萬元，聘請律師訴訟，或鑽法律漏洞以保衞經營權，這些都是發生於2018年、2019年的事。這兩個年度大同公司本業(營業利益)分別虧損3.9億元、8.6億元，員工及股東如果知道公司是這樣浪費資源，保衞前負責人經營權，應該會氣結。

台股近年雖然交易熱絡，屢創新高，但是亂象不除，對主管機關高揭的企業社會責任、公司治理、投資人保護，都是極大的諷刺，更對台灣股市及經濟社會發展，非常不利，政府應拿出魄力，徹底整頓，以維護股市法紀，建立良好之市場秩序及形象。