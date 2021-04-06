【投資理財老生常談】台灣拚數位發展　資訊服務類股值得重視

行政院官員表示將在立法院本會期前送出與數位發展部相關的組織法草案。（示意圖／中央社） 行政院官員表示將在立法院本會期前送出與數位發展部相關的組織法草案。（示意圖／中央社）

宏碁電腦日前遭駭客入侵勒索5千萬美元，鴻海進軍電動車，資安專家也提醒未來駭客的新破口，政府也計畫新設「數位發展部」，因應國家未來發展需要，資訊軟體公司值得投資人注意，擇優長期投資。

台股上市櫃公司中，資訊軟體公司共有40家，不少值得注意的好標的，過去台灣經濟發展，重視硬體，忽略軟體發展價值，但是隨著國家未來數位發展需要，資訊軟體科技以及資訊安全，將是各企業投資「基本配備」。

資訊服務類的新鼎(5209)營運相當穩健，目前資本額2.7億元，董監持股比例達47.76%，近4年業績及股息都相當穩定，2020年每股獲利(EPS)5.74元，配息4元；2019年EPS 3.19元，配息2.97元；2018年EPS 3.25元，配息2.77元；2017年EPS 3.23元，配息2.87元。值得注意的是2020年獲利及股息都有不錯的成長，應是值得考慮定存標的。

新鼎是中鼎工程公司轉投資事業，經營穩健，每日成交量不大，外資持股亦不多，但是業務、財務均穩定。為求突破業務瓶頸，去(2020)年合併萬鼎後，提高新鼎在統包工程標案競爭優勢，認列萬鼎營收及獲利，帶動上半年EPS 3.05元，比2019年EPS 1.81元，大幅成長，全年度獲利亦呈現可觀的増加。

業務方面，新鼎專精於製程儀控、系統整合、智能應用，併入萬鼎之後，新增營建工程，業務上做了相當的整合，包括製程儀控結合工程公司，推動製程儀控。在系統整合上，進行軌道、通訊、機場、高科技、生技系統整合，並推動工廠優化、節能、AI軟體應用，以及營建工程的智慧建築、園區工法，以及工程設計等。新鼎配合中油、台電、環保署焚化廠升級，以及石化原物料投資增加，另外捷運系統整合，新鼎有相當經驗，各項在手業務及公營事業發展需要，應是未來業務及營收、獲利穩定之保障，財務狀況良好且長期穩定發展，值得定存股投資人注意，長期投資只要把握價格合理，殖利率在5％以上，每年固定領息，風險應該不高。

國際駭客去年發動RDDos攻擊，仁寶、研華、中油、台塑等大企業都遭勒索。駭客攻擊目標從金融銀行業，轉向科技業，而且技術上從第三方合作供應商下手，而非直接攻擊企業，顯示駭客對產業鏈有相當深入了解，尤其政府機關資安國安問題，成為嚴重挑戰，資安業務需求應該日益成長。

安碁資訊(6690)在國內資安挑戰日益嚴峻下，業務展望應該相當樂觀。去年各科技電子大廠、油、電、水及政府機關，從IT到OT運營系統資安需求逐步增溫，再加上海外業務明顯成長，未來應可穩定成長。

金管會近年已全面要求金融業，加強資金安全防護建置，今(2021)年起，政府重視民生基礎設施的資安需求，安碁資訊在手新專案待執行。加上政府專案市佔率仍有六成之高，去年拿下兩個大金控專案，仍有機會再爭取更多金融資安專案。為強化資安平台整合，安碁資訊積極擴展軟、硬體合作夥伴，與趨勢科技聯手，結合智能S0C資安監控中心，納入趨勢科技MDR託管式偵測及回應服務，在進階端點、網路威脅偵測與應變及專業資安顧問，提供整合性服務，未來發展應值得期待。

安碁資訊近年成長相當快速，2020年EPS 4.93元，股利為現金股息3.3元，股票股利0.2元；2019年EPS 5.11元，股息3.2元；2018年EPS 4.72元，現金股息3元。安碁資訊營業毛利率38.8%，營業利益率13.1%，稅前淨利率13.14%，資產報酬率3.19%，股東權益報酬率4 .63％，利潤合理。

公司財務方面，資產總額9億2310萬餘元，負債3億970萬餘元，資本公積加保留盈餘4億6074餘萬元，淨值36.8元，財務狀況良好。從當前國內資安問題日趨嚴重，安碁資訊未來業務來源應該不是問題，呈現成長趨勢。但是安碁資訊在股市受到矚目，價格亦較高，投資人可以斟酌合適價格，不要追高，審慎評估投資時機，長期持有。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。