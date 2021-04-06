【投資理財老生常談】台灣拚數位發展　資訊服務類股值得重視

宏碁電腦日前遭駭客入侵勒索5千萬美元，鴻海進軍電動車，資安專家也提醒未來駭客的新破口，政府也計畫新設「數位發展部」，因應國家未來發展需要，資訊軟體公司值得投資人注意，擇優長期投資。
台股上市櫃公司中，資訊軟體公司共有40家，不少值得注意的好標的，過去台灣經濟發展，重視硬體，忽略軟體發展價值，但是隨著國家未來數位發展需要，資訊軟體科技以及資訊安全，將是各企業投資「基本配備」。
資訊服務類的新鼎(5209)營運相當穩健，目前資本額2.7億元，董監持股比例達47.76%，近4年業績及股息都相當穩定，2020年每股獲利(EPS)5.74元，配息4元；2019年EPS 3.19元，配息2.97元；2018年EPS 3.25元，配息2.77元；2017年EPS 3.23元，配息2.87元。值得注意的是2020年獲利及股息都有不錯的成長，應是值得考慮定存標的。
新鼎是中鼎工程公司轉投資事業，經營穩健，每日成交量不大，外資持股亦不多，但是業務、財務均穩定。為求突破業務瓶頸，去(2020)年合併萬鼎後，提高新鼎在統包工程標案競爭優勢，認列萬鼎營收及獲利，帶動上半年EPS 3.05元，比2019年EPS 1.81元，大幅成長，全年度獲利亦呈現可觀的増加。
業務方面，新鼎專精於製程儀控、系統整合、智能應用，併入萬鼎之後，新增營建工程，業務上做了相當的整合，包括製程儀控結合工程公司，推動製程儀控。在系統整合上，進行軌道、通訊、機場、高科技、生技系統整合，並推動工廠優化、節能、AI軟體應用，以及營建工程的智慧建築、園區工法，以及工程設計等。新鼎配合中油、台電、環保署焚化廠升級，以及石化原物料投資增加，另外捷運系統整合，新鼎有相當經驗，各項在手業務及公營事業發展需要，應是未來業務及營收、獲利穩定之保障，財務狀況良好且長期穩定發展，值得定存股投資人注意，長期投資只要把握價格合理，殖利率在5％以上，每年固定領息，風險應該不高。
國際駭客去年發動RDDos攻擊，仁寶、研華、中油、台塑等大企業都遭勒索。駭客攻擊目標從金融銀行業，轉向科技業，而且技術上從第三方合作供應商下手，而非直接攻擊企業，顯示駭客對產業鏈有相當深入了解，尤其政府機關資安國安問題，成為嚴重挑戰，資安業務需求應該日益成長。
安碁資訊(6690)在國內資安挑戰日益嚴峻下，業務展望應該相當樂觀。去年各科技電子大廠、油、電、水及政府機關，從IT到OT運營系統資安需求逐步增溫，再加上海外業務明顯成長，未來應可穩定成長。
金管會近年已全面要求金融業，加強資金安全防護建置，今(2021)年起，政府重視民生基礎設施的資安需求，安碁資訊在手新專案待執行。加上政府專案市佔率仍有六成之高，去年拿下兩個大金控專案，仍有機會再爭取更多金融資安專案。為強化資安平台整合，安碁資訊積極擴展軟、硬體合作夥伴，與趨勢科技聯手，結合智能S0C資安監控中心，納入趨勢科技MDR託管式偵測及回應服務，在進階端點、網路威脅偵測與應變及專業資安顧問，提供整合性服務，未來發展應值得期待。
安碁資訊近年成長相當快速，2020年EPS 4.93元，股利為現金股息3.3元，股票股利0.2元；2019年EPS 5.11元，股息3.2元；2018年EPS 4.72元，現金股息3元。安碁資訊營業毛利率38.8%，營業利益率13.1%，稅前淨利率13.14%，資產報酬率3.19%，股東權益報酬率4 .63％，利潤合理。
公司財務方面，資產總額9億2310萬餘元，負債3億970萬餘元，資本公積加保留盈餘4億6074餘萬元，淨值36.8元，財務狀況良好。從當前國內資安問題日趨嚴重，安碁資訊未來業務來源應該不是問題，呈現成長趨勢。但是安碁資訊在股市受到矚目，價格亦較高，投資人可以斟酌合適價格，不要追高，審慎評估投資時機，長期持有。
關於作者
作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。