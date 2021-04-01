山泉水生飲當心「阿米巴性痢疾」！ 這些行為也ＮＧ 山泉水生飲當心「阿米巴性痢疾」！ 這些行為也ＮＧ

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近期全台鬧水荒，尤其中南部仍面臨缺水危機，有不少民眾習慣開車到山區汲取山泉水返家飲用，但有民眾喝下山泉水後，隔天開始出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀，赴醫檢查才發現為阿米巴性痢疾併肝膿瘍所致，經由抗生素治療約2個月痊癒。

山泉水含多種微生物 嚴重恐至血便

山泉水因富含礦物質，喝起來甘甜，許多民眾至山區享受芬多精之餘，口渴時也不禁掬一把山泉水解渴，加上近來全台鬧水荒，上山取水民眾有增多趨勢。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國表示，由於山泉水微生物偏多，且可能遭受動物排泄物汙染，常見為志賀氏菌、大腸桿菌、鉤端螺旋體菌、阿米巴原蟲等菌種，會使患者出現腹瀉、嘔吐、發燒、體重減輕、貧血等症狀，嚴重時更可能造成血便、肝膿瘍、腎衰竭、敗血症等，不可不慎。

腸道寄生蟲多經口食入 這些行為應避免

陳政國醫師說明，腸道寄生蟲感染途徑主要為「經口食入」，如生吃、生飲、飯前便後不洗手等行為，都可能接觸到蟲卵而經口食入，過去也經遇過患者在山區剝橘子前，用山泉水洗手，卻不慎吃下鉤狀螺旋體菌，返家後出現發燒、手腳無力、眼結膜充血、食慾不振、噁心嘔吐、血尿等症狀，最後演變為肝腎衰竭，經緊急洗腎、輸血治療才搶回一命。

山泉水勿生飲 需煮沸後飲用

陳政國醫師提醒，山泉水務必經煮沸後再飲用，尤其是免疫力低下的族群，如糖尿病患者、癌症患者、年長者、小孩等，更是不能輕忽生飲山泉水的嚴重性，雖然免疫力正常的成人，感染腸道寄生蟲大多症狀輕微，或無出現症狀，但寄生蟲仍具有傳染力，故若出現疑似寄生蟲感染症狀，應立即赴醫檢查及治療，才能早期發現、早期治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49580/

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