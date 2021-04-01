人口「負成長」時代來臨！台灣調查：低薪、工時長為不婚不生主因 逾8成直言政府生育補助根本不夠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）去年台灣新生兒人數16.5萬，創史上新低，人口更首度呈現「負成長」；結婚對數也僅剩12.17萬對，為何現代人不婚又不生呢？根據yes123求職網進行的調查發現，未婚者不婚和已婚者不生的主因都跟「錢」和工時長的職場環境有關。

人口懸崖！ 6成目前沒小孩 逾半數沒計畫生！

根據yes123求職網的「上班族結婚與生養育計畫調查」顯示，在年滿20歲以上的成年勞工中，僅有近4成「有小孩」，6成的「沒小孩」。

在「未婚、無子女」勞工之中，「有」生育計畫的比例為4成4，「沒有」的佔5成5；在「已婚、無子女」勞工之中，「有」生育計畫的比例為近6成，「沒有」的佔4成。

不生導火線多！ 7成2怕錢不夠 5成3買不起房 3成7工作太忙 2成7憂社會亂

探究勞工不想生小孩的原因，主要依序有：7成2怕賺的錢不夠養小孩」、5成3「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」、3成6「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」，以及2成7的「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」、2成4「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」。

另有2成2擔心「不滿意台灣教育體制」)、近2成「覺得生小孩之後不自由」，以及1成認為「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

因此楊宗斌認為，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

只能養自己！ 寧缺勿濫！ 42%感受逼婚壓力大 紅毯商機828億！ 結婚基金68萬！

調查也發現，若目前仍未婚且無子女，其中6成1的心中「沒有」結婚計畫；3成8的則表示，心中「有」結婚計畫。

不論是否為「恐婚族」，合計有7成3的未婚上班族透露，在進入職場後，「曾經」被家人關切過「結婚進度」：其中41.7%是「有感受到壓力」。

對於「沒有」結婚計畫的人來說，主要原因依序為：近6成「自認收入只能養活自己」、5成4「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」(54.1%)、4成3「買不起房子」(43.8%)，以及3成6「自認存款少，結婚基金不夠」(36.6%)。

其他不婚的理由，又分別是：3成1「工作不穩定，不想拖累另一個人」、2成「自認不懂與公婆、岳父母的相處之道」、1成7「事業心重，職涯目標未完成前不婚」。

反之，若有結婚計畫，「結婚基金」預定要存到多少，兩人才會考慮步上紅毯的另一端？本次調查結果則顯示，平均「至少」需要68萬元；其中甚至有兩成認為，目標要存到「百萬元(含)以上」！

3成6單薪家庭！ 7成8吃緊 兼顧長輩子女：7成8屬三明治族 生養小孩：總月收100K！

為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，持續調高「育兒津貼」與「生育補助」！對此仍有近八成四的上班族表示，補助根本不夠，「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

假如目前有小孩的話，合計有近6成4屬於「雙薪」家庭：其中5成為「雙薪家庭，且有長輩需扶養照顧」。還有2成7為「非雙薪家庭，又有長輩需扶養照顧」。

總體來說，「有子女、同時有長輩需扶養照顧」的，也就是所謂「三明治族」、「夾心餅乾族」的比例，合計更達到了78.2%。

不論是否目前為雙薪，或有無長需輩需扶養照顧，對於目前生活，感到「財務吃緊」的比例，更高達了近7成8。

除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到20歲，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到618萬元。

此次調查進一步發現，勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」最少要達10萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資43K的2.3倍。

楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致身心壓力更為沉重。

楊宗斌進一步表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，以及工時過長，許多因素影響到生養育意願，除非任職的公司是「幸福企業」，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟負擔，或者讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情。

若有子女！ 期待準時下班與加薪 最愛福利：生育獎勵金、彈性工時！

本次調查就發現，勞工「最希望」企業提供的生養育福利，前三名分別為：4成2「生育獎勵金」、4成「配合小孩作息，彈性工時」、3成7「每月固定的育兒津貼」。

另外還有近3成希望「育嬰期間在家上班」、2成5「產假或陪產假延長」、2成3「育嬰假延長」(23.4%)。

在職涯規劃方面，如果有了小孩以後，自己會增加哪些期望呢？調查結果主要依序有：8成1「期待準時下班」、6成8「期待加薪」、6成「期待工作地點離家近」、5成「期待工作穩定就好」。

9成1考慮請育嬰假！ 4成2憂被調職 2成8怕回不去！

不管現在有無子女，如果有小孩之後，高達九成一(90.8%)的上班族表示，「會考慮」請半年的育嬰假：其中63.3%是「爸爸媽媽輪流請」；23.3%為「媽媽請」；僅有4.2%選擇「爸爸請」。這也代表了剩下的9.2%，「不會考慮」請育嬰假。

如果請育嬰假之後，自認「最容易」被取代的職務，則分別為：7成1「行政總務人事類」、近7成「秘書助理類」、5成「生產作業製造類」，以及近4成「保全安管類」、3成5「業務銷售門市類」。

可是對於請育嬰假的人，他(她)們在這半年期間，卻也要擔心無法恢復原職！有4成2評估，「有機會回到公司上班，但會被調職」；但也有近3成評估，「沒有機會回到原公司」。

基於各種顧慮，楊宗斌指出，實際上「職場爸媽」對於請育嬰假這件事，總顯得較為猶豫與不安，擔心復職問題，更怕職位、職務，早就被別人取代了。

近6成認為職場環境不友善 。有薪照顧假：勞方9成支持，資方3成7力挺

對於目前有小孩的勞工來說，台灣的職場環境又是如何呢？其中有超過半數，近6成認為，對「職場爸媽」算是「不友善的」；這代表認為「友善的」，佔了4成1。

在不分同事或自己的前提下，假如員工有急事或找不到照顧者，想要帶小孩上班的話：其中有近8成表示「贊成」；也有2成表示「反對」。

除此之外，若以7天為上限，對於請「家庭照顧假」，是否要支付薪水這件事，合計共九成的勞工認為「要支付薪水」。

相反的，在企業主部分，調查結果又是如何呢？假如員工有急事或找不到照顧者，想要帶小孩上班的話：有6成3的企業表示「贊成」；也有3成7的企業表示「反對」。

同樣若以7天為上限，對於請「家庭照顧假」，是否要支付員工薪水這件事，合計共3成6的企業「願意支付薪水」：其中3成1「願意支付半薪」；5成2「願意支付全薪」。代表剩下63.2%的企業認為，「維持無薪即可」。

7成6企業鼓勵員工生育！ 3成願意提高薪資！

企業徵才時，又是怎麼看待職場爸媽呢？調查顯示，有3成6指出，「會同時考量求職者是否結婚與有小孩」；另外針對有小孩的求職者，3成的企業透露，「願意」提供較高的薪資水準。

對於員工生小孩這件事，仍有高達7成6的公司表示，是「站在鼓勵的立場」。

同時企業願意提供的補助或福利，在可複選情況下，主要依序有：5成2「配合小孩作息，彈性工時」、近5成「產假或陪產假延長」、3成3「全薪產檢假或陪產檢假增加」，以及3成1「可帶小孩上班」。

員工請育嬰假！ 5成7企業增人力 3成1坦言難回原職！

最後對於職場爸媽請假時，整體人力調派上，企業的規劃又是如何呢？首先，若有員工「請產假」，合計有4成3的公司指出，「會增加」人力來接手工作：近3成屬於「會增加，但以派遣或兼差人員接手」。但仍有近6成選擇「不會增加」人力來接手工作，是請其他同仁分攤。

那麼如果是員工「請育嬰假」的話，也合計有5成7的企業透露，「會增加」人力來接手工作：3成6屬於「會增加，但以派遣或兼差人員接手」但仍有4成3選擇「不會增加」人力來接手工作，是請其他同仁分攤。

1可惜平均來說，員工如果「請育嬰假半年」，仍有3成一的企業坦言，他(她)們「不會回到原職務」。

「上班族結婚與生養育計畫調查」是由yes123求職網於2021年3月17日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,320份。