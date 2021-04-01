【香港新聞自由警鐘】昔新聞自由獎得主　黎智英七罪加身今兩罪成立

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等7人因為前年8月18日參 加「反送中」集會遊行，1日被法院裁定組織及參與非 法集結罪成；圖為黎智英（前）當... 香港壹傳媒集團創辦人黎智英等7人因為前年8月18日參 加「反送中」集會遊行，1日被法院裁定組織及參與非 法集結罪成；圖為黎智英（前）當天走在示威隊伍前頭 。 （資料圖片） 中央社記者張謙香港攝 110年4月1日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）《蘋果日報》創辦人、2020年無國界記者組織新聞自由獎得主黎智英，以及其他八位香港民主派人士，因在2019年反送中運動期間，參與民陣發起818維園「流水式集會」，被當局指控當日組織及參與未經批准遊行。本日（4月1日）上午西九龍裁判法院宣讀裁決，其中7人組織及參與未經批准集結罪成立。

無國界記者組織（RSF）於昨（31）日詳細列出黎智英目前遭控的七項罪名。一、勾結外國勢力，二、詐欺，三、串謀協助罪犯，四、組織和參與未經批准集結，五、參與未經批准集結， 六、組織和參與未經批准集結， 七、煽動未經授權集會。現年73歲的黎智英，是2020年6月30日通過實施的香港地區《國家安全法》後，首批以該法被起訴的香港居民之一，自2020年12月遭關押禁止保釋，迄今四個月。

據蘋果報導，黎智英與李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘等其餘6人，獲判一項組織未經批准集結罪、一項明知而參與未經批准集結罪。至於梁耀忠，先前已承認「明知而參與未經批准集結罪」，區諾軒則承認「明知而參與未經批准集結罪」、「組織未經批准集結罪」。

關於辯方罪刑違憲的挑戰，法官胡雅文在裁決中提到，她認為終院2005年已裁定「未經批准集結罪」合憲，因此辯方挑戰失敗。至於辯方質疑執法檢控決定違憲，胡亦以辯方未能提出有理的理據而予以駁回。７名被告中，僅原已獲保釋的五人維持保釋，黎智英及梁國雄繼續收押。案件押後至16日判刑。本案將對香港的集會權利造成重大影響。

香港的RSF世界新聞自由指數排名，從2002年的第18名下滑到第80名，昔日自由獎得主如今淪為階下囚，足見諷刺。