BBC記者赴台逃離中國威脅 外交部：歡迎媒體來感受台灣自由

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）BBC駐中特派記者沙磊（John Sudworth）因不堪人身威脅低調來台，今（1）日外交部證實了這項消息，表示該記者與家人正在檢疫隔離，同時歡迎國際媒體來台，享受我國的言論與採訪自由。

外交部發言人歐江安表示，台灣環境安全友善，媒體多元專業，對新聞自由與人權普世價值高度維護，歡迎各國媒體來台採訪駐點，外交部將給予協助。

目前駐台國際媒體共有72家、126名外籍記者。自2020年1月到今年3月底為止，新增21家，共39名記者派台，包括美國紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、BBC等國際重要媒體。

沙磊駐中9年，據其所述，中國媒體環境日益艱難，他與團隊遭到監視，採訪拍攝阻礙重重，時時面臨威脅，有關當局更揚言採取法律行動。他與同為媒體的妻子、愛爾蘭廣播公司（RTE）駐中記者莫瑞（Yvonne Murray）赴機場搭機來台的途中，甚至一路遭到公安尾隨。

根據BBC，沙磊長期報導新疆維吾爾族人權問題，獲獎無數，揭露了中國當局不願曝光的真相。BBC對其表現引以為傲，表示他將繼續報導相關議題。

中國外交部發言人華春瑩對此事冷冷回應，沙磊不辭而別，中方毫無所悉。她酸沙磊若報導客觀，何須憂心受到威脅？「我們會保護他的安全，他跑什麼呢？」



BBC記者沙磊（YouTube影片截圖）