【美中AI爭霸專家示警】前Google執行長籲美砸錢AI研發、設專責高級部門應對中國挑戰

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美國人工智慧國家安全委員會（The National Security Commission on Artificial Intelligence，NSCAI）上月發佈長達七百頁的報告，檢討美國在人工智慧（AI）研究上的投資不足，若不能砸下數十億美元投資，那麼到了2025年美國就難與中國在此領域上競爭。

「要在AI領域上取得先機，錢、人才、以及一個有力的組織領導人，是推動AI成功的要素」’，Google前執行長施密特（Eric Schmidt）說道，他也相信AI發展肯定是美國確保國家安全的優先工作之一。

這份報告提出許多給拜登政府的建言，裏面強調應大幅改革，讓美國得以與AI發展領先的中國與俄羅斯匹敵，現在不做，接下來幾年美國政府會深受其害。前美國防部副部長沃克（Robert Work）甚至建議成立一個與美國國家安全委員會相當層級的國家級科技競爭力辦公室來因應未來挑戰，主導大型科技投資計畫促進國內AI研究發展與創新。

談到與安全相關的中國AI挑戰，報導舉2020台灣大選為例，指中國利用台灣大選做為其AI惡意資訊散播的實驗場域，也提到美國職籃總經理因支持香港民運活動慘遭中國大批社群媒體假帳號出征騷擾案例，在在說明中國利用AI達成各種政治或經濟目的之能力。

報告提到美國民間部門已早先一步應對外國假訊息，社群媒體巨頭已有動作防自家平台遭濫用，不過政府與民間的合作仍不足，報告建議政府主導對抗假訊息專案工作與專責機構，與民間合作，才能應對數位媒體下的新興挑戰。