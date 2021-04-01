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兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 11:51
連假4天，12歲以下只要拿2021兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等，不但入園門票免費，陪同家長1位亦可免費入園。（台北捷運提供）

連假4天，12歲以下只要拿2021兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等，不但入園門票免費，陪同家長1位亦可免費入園。（台北捷運提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）一年一度的兒童節即將到來，貓空纜車、臺北市兒童新樂園和臺北小巨蛋冰上樂園已經準備好囉！凡持有2021兒童月摺頁、數位學生證、學生證、健保卡等的學童，連假4天可不限次數免費搭貓纜、兒童新樂園免門票；4月3日至4日兩天，兒童新樂園、國立臺灣科學教育館及臺北市立天文科學教育館，三館聯合推出「科學園遊會」活動，要讓國家未來主人翁一起變身為小小科學家！

另外，北市社會局宣布，自4月1日起開放敬老卡480點可以使用兒童新樂園遊具，門票由園區請客買單，也可使用敬老卡點數優惠，兒童新樂園內遊具設施單次搭乘費用約20至100元不等，持敬老卡搭乘單項設施最高可折抵50點(元)，歡迎阿公阿嬤帶著孫子孫女，共度溫馨愉快時光。

【貓空纜車】

4月2日（週五）至5日（週一）小朋友搭貓纜、北捷請客，包含全國國小（含）以下學童，不限次數免費搭貓纜！

國小（含）以下兒童持數位學生證，直接感應貓纜車站閘門，或憑學生證、健保卡等身分證件兌換「免費搭乘券」，或手持實體印刷版的「2021兒童月摺頁」，貓纜車站人員蓋站戳後，即可兌換「免費搭乘券」，當日皆不限次數免費搭乘。

【臺北市立兒童新樂園】
4月2日（週五）至5日（週一），全國國小（含）以下學童，只要拿2021兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等，不但入園門票免費，陪同家長1位亦可同享免費入園優惠，但園內遊樂設施仍正常收費哦。

為慶祝臺北NO.1首座樂高悟空小俠主題園區3月27日至4月11日隆重開幕！每張售價200元的「一日樂Fun券」也再升級，憑券即可免費進場參觀，欣賞悟空小俠動畫、親手體驗組裝樂高積木的樂趣；同時，4歲至14歲的小朋友除可帶走限量悟空小俠小禮包外(每日數量有限，送完為止)，更有機會抽中價值萬元的悟空小俠樂高全系列。

此外，一日樂Fun券也包含兒童新樂園門票及無限暢玩13項遊樂設施，4月5日前現場購買票券的遊客，再享免費欣賞原價300元的波隆納世界插畫大展。

兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢

臺北NO.1首座樂高悟空小俠主題園區隆重開幕！（台北捷運提供）

【兒樂與天文館、科教館】

4月3日（週六）至4日（週日）每天上午10時至下午4時，兒樂與天文館、科教館攜手推出寓教於樂的「科學園遊會」活動，現場有播放新奇有趣科學影集的3D電影車、免費讓小朋友體驗科學奧妙的科學市集攤位。

另外，活動期間每天下午1時30分，三館吉祥物與現場遊客相見歡，下午2時則有大型桌遊及科學劇活動，讓小朋友在遊戲中培養對科學的好奇與興趣。

【臺北小巨蛋冰上樂園】

兒童節加碼變兒童月！4月1日（週四）起至30日（週五）止，推出「童遊雙樂園」優惠套票，除免費招待12歲以下學童滑冰外，只要購買專屬「兒童套票」，享有好康價180元（含租借冰鞋、全套護具、造型手套等），還可獲贈臺北市立兒童新樂園1日票1張。
兒童新樂園
貓空纜車
國立臺灣科學教育館
臺北市立天文科學教育館

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