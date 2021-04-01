抹片偽陰性非罕見！PCR核酸檢測精準圈出高危險型HPV

【健康醫療網／記者田柏升報導】HPV：子宮頸癌致病大宗 潛伏帶原成隱憂

國際巨星梅艷芳、蠟筆小新配音員蔣篤慧皆不到50歲就因子宮頸癌離世。其實HPV人類乳突病毒即是子宮頸癌的關鍵致病因素，其型態高達一百多種，其中致癌機率高的第16型及第18型病毒造成近七成的子宮頸癌率。台北馬偕醫院婦產科黃建霈主任表示，大部分人因免疫力良好，即使感染HPV病毒也會自行痊癒，然而仍有一到兩成的部分患者因無法自行消滅病毒，而潛伏於身上，感染期間也可能因無臨床症狀而無所察覺，進而成為HPV帶原者，以B型肝炎為喻，帶原久了可能漸漸轉化為癌症，HPV之於子宮頸癌的轉變也是如此。

一生中感染HPV機率高達八成！ HPV病毒趁免疫下降伺機而動

HPV常見的感染途徑莫過於大家所熟知的性行為，然而肌膚接觸、黏膜或體液也是造成感染的原因。據統計發現，曾有性行為的女性一生有8成機率感染HPV，孕媽咪更因為孕期荷爾蒙改變及免疫力下降讓HPV有機可乘，生育多胎後罹患子宮頸癌機率也因此大增。「免疫力不佳，可能病毒就會潛伏在身上。」黃建霈主任指出，停經後的婦女，隨著年紀越大，HPV感染轉為子宮頸癌的比例也趨高，原因為病毒在身上潛伏已久而慢慢導致病變，因此建議滿30歲以上的女性，應每年遵循政府推行之子宮頸抹片篩檢。

疫苗、抹片非萬靈丹 建議仍要定期篩檢

即使施打9價子宮頸癌疫苗女性，也無法避免所有HPV的類型。黃建霈主任進一步說明，子宮頸癌的預防已有較完善的檢測方式，除了子宮頸抹片篩檢外，可再搭配精準度高的PCR核酸檢測，其採檢方式與抹片相同，只需一次內診即可進行兩項檢測。不僅了解自己是否感染高危險型HPV，對癌前病變的精準度也相對提升，降低子宮頸抹片篩檢的偽陰性，有效輔助子宮頸癌的早期診斷。

不過醫師也坦言， PCR核酸檢測雖仍屬自費範疇。建議有過性行為的女性，除了定期篩檢外也可考慮搭配更為精準的PCR核酸檢測，尤其是有非固定性伴侶、性行為年齡早、生育次數多、陰道不正常出血、有家族史等情形的女性。定期篩檢，預防子宮頸癌悄悄上門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49564/

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