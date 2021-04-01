慢性病族群宜重訓　中醫師：幫助控制疾病

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】近年來中高齡族群的訓練風氣慢慢盛行，但許多民眾會質疑自己有慢性病是否還能接受訓練？中高齡常見的疾病，就是三高（高血糖、高血壓、高血脂）、心血管疾病、腦血管疾病、泌尿問題，當然還有退化性關節炎、肌少症、骨質疏鬆等問題。安南醫院中醫部陳柏瑋醫師表示，不但可以訓練，透過肌力體能訓練還大大有好處，可以改善病情。

第二型糖尿病 血液中葡萄糖無法進入肌肉

身為中醫師的陳柏瑋，同時還是肌力與體能的教練，他指出，已確診有三高的患者不建議自行停藥或拒絕常規醫療，但目前有大量科學文獻證明，運動，尤其是自由重量訓練，對三高都有大量幫助。葡萄糖要進入細胞需要胰島素當訊號，中高齡常見的第二型糖尿病，主要是肌肉組織對胰島素不敏感，導致葡萄糖無法進入細胞，久而久之血液中葡萄糖濃度就會過高，濃度過高對周邊組織及神經系統會產生慢性傷害。

高強度運動消耗肝醣 肌肉從血糖中吸取能量

西醫會有很多方法及藥物來控制血糖，但同時也會建議運動，如重量訓練這類高強度運動，運動後肌肉細胞會將葡萄糖通道移動至細胞膜上，此時不需要胰島素當訊號就能達成，細胞膜上的葡萄糖通道變多會讓血糖快速被吸收到肌肉中，陳柏瑋醫師解釋，因為重訓時會消耗肌肉中的肝醣，肌肉會很飢渴，極需能量與糖分，這時就會產生上述反映而大量消耗血液中的血糖。

台灣中高齡訓練意識未抬頭 女性偏好瘦弱身材

肌少症是2019年起老年醫學中最熱門的一個詞，以前並不認為肌肉流失是一種疾病，但近期研究發現肌肉功能比我們想的還要多，陳柏瑋醫師說明，肌肉其實是一個很大的內分泌腺體，尤其在運動過後肌肉會分泌很多抗發炎的激素。當然除了內分泌功能外，肌肉最重要的工作就是使身體活動。

跟歐美國家相比，台灣中老年人肌肉流失算是普遍的現象，且好發年齡越來越年輕化。因為台灣的教育制度，從高中過後可能就很少上體育課，加上文化及意識都尚未抬頭，臨床上曾遇過20幾歲女性肌肉過少，尤其台灣女性被媒體吹捧的形態上的美感給限制住，產生社會體型焦慮，讓女性習慣追求竹竿身形，對健康都有害。

規律肌力訓練 有助於控制血糖

當一位中高齡的糖尿病患者，開始有規劃、規律的肌力訓練計畫，建立起基本動作控制、關節活動度、基礎肌力，開始正式舉起重量時，對他的血糖控制就已開始產生效果，陳柏瑋醫師建議，只要願意開始，無論重量多重，只要有訓練動機都是好事。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49519/

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