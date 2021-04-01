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惠恕仁總統結束台灣行　將與「台帛旅遊泡泡」首發團、同班機返回帛琉

惠恕仁總統說，台灣旅客到帛琉可造訪任何「疫情爆發前就能去的地方」，歡迎大家來帛琉旅遊後，分享心得給親友。原本有份推薦旅遊清單，但被誤會成是限制旅遊區域，其實本來就是到處都能去。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 12:04
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（右）率團訪台 ，31日下午參訪高雄市前鎮區東哥遊艇公司，惠恕仁伉儷登艇參訪，向...

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（右）率團訪台 ，31日下午參訪高雄市前鎮區東哥遊艇公司，惠恕仁伉儷登艇參訪，向...

更新時間: 2021-04-01 15:34

首次發稿: 2021-04-01 12:02

延伸閱讀:【台灣帛琉旅遊泡泡】指揮中心:首發團全機123人PCR檢驗結果全陰性! 可安心出遊

台灣帛琉旅遊泡泡首發　華航客艙滿滿海島風情

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）結束訪台之旅的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.），今天(4月1日) 稍早抵達桃園機場，在交通部長林佳龍、衛生福利部長陳時中等人陪伴下，一同進入採檢站進行採檢(如下圖)。

惠恕仁總統結束台灣行　將與「台帛旅遊泡泡」首發團、同班機返回帛琉

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前左2）結束訪台之旅，1日將搭乘班機離台，他上午抵達桃園機場，與在現場視察檢疫站的衛生福利部長陳時中（前左3）碰肘致意。中央社

惠恕仁總統結束台灣行　將與「台帛旅遊泡泡」首發團、同班機返回帛琉

台帛旅遊泡泡首發團1日下午出發，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（中）上午抵達桃園機場，前往採檢站進行採檢。中央社

根據外交部日前發布的訊息，惠恕仁總統預定於4月1日與「台帛旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同一班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程。

昨（31日）惠恕仁總統到高雄參訪，針對台帛旅遊限制，惠恕仁說，台灣旅客到帛琉可造訪任何「疫情爆發前就能去的地方」，歡迎大家來帛琉旅遊後，分享心得給親友。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）伉儷3月28日至4月1日率團來台訪問，昨南下拜訪高雄，上午先參觀永安區冷排養殖試驗場，隨後與市長陳其邁餐敘，下午則前往前鎮及小港參訪遊艇公司「東哥遊艇」及「嘉鴻遊艇」。

參觀「東哥遊艇」後，惠恕仁接受媒體聯訪表示，很高興來台推廣旅遊泡泡，除了上午參觀高雄水產養殖場，也看了遊艇造船廠，十分開心能跟台灣有更多合作機會，希望很快能在帛琉看到台灣製造船隻。

惠恕仁表示，此次參觀遊艇產業，主要想看是否有投資機會，能藉這些船抵達帛琉較偏遠的島嶼，雖然這次參觀的遊艇較高端奢華，不太適合每日通勤，但仍想請業者來帛琉，評估是否能從建設港口基礎設施進行交流。

針對台帛旅遊團未滿，是因到帛琉旅遊有參訪限制。惠恕仁回應，這是溝通上有誤會，他與柯羅州長通電話後，對方向他保證，台灣旅客到帛琉，可造訪任何「疫情爆發前就能去的地方」，只是得團進團出。

他說，旅遊泡泡的本意是在安全下玩得盡興，原本有份推薦旅遊清單，但被誤會成是限制旅遊區域，但本來就是到處都能去，而非政策臨時轉向因此鼓勵台灣民眾到帛琉玩，玩得開心後回國分享，讓更多人造訪帛琉。

對於昨中午跟高雄市長陳其邁餐敘，惠恕仁表示，「陳其邁也是潛水愛好者，去過帛琉超過20次，但兩人沒一起潛水過，希望高雄跟帛琉盡快有直航班機，能在帛琉見到陳其邁，要親自帶他去潛水」。

至於帛琉柯羅州（Koror State）是否要與高雄市締結姐妹市，惠恕仁回應，陳其邁在午餐時提及此事，他回國後將全力促成兩座城市締結關係，希望結果儘速出爐，並跟大家分享。

台灣帛琉旅遊泡泡首發　華航客艙滿滿海島風情

惠恕仁總統結束台灣行　將與「台帛旅遊泡泡」首發團、同班機返回帛琉

【台灣帛琉旅遊泡泡】首發團旅客96人抵桃園機場•PCR檢測下午1 時前出爐　若有人驗出陽性恐無法成團
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