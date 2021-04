連假英文練起來！英語學習YouTube頻道好評清單　美國務院推Podcast節目

美國國國務院開播新的Podcast節目「交流的聲音( Voice of Exchange」。(來源:AIT粉絲專頁) 美國國國務院開播新的Podcast節目「交流的聲音( Voice of Exchange」。(來源:AIT粉絲專頁)

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合報導)清明連假即將到來,各大景點不免人潮洶湧,熱鬧非凡。有些人選擇改日出遊避開人群,有些人傾向於在家休息放空,或閱讀學習,這裡提供幾個優質的YouTube英文學習頻道以及美國國務院新推出的Podcast節目,讓讀者在家身心都充電。以下根據頻道學習的難易程度,為大家劃分出適合新手、中階學習者與高階學習者的頻道。

新手友好的頻道

喜歡英國腔又不知該如何下手的初學者免驚!跟著Mr. Duncan一起輕鬆學英文。他的頻道English Addict 輕鬆、詼諧又生活化,內容多樣,更新速度適中。一週有三天的免費教學影片或直播,值得新手一試。

覺得英文教材的對話很生硬?想知道生活中外國人的真實對話情境?Easy English 絕對是你會想要訂閱的頻道。許多上街與當地居民互動的真實對話,可以幫助學習者了解各種話題的討論情境,不同的語言表達習慣與各式發音,都會幫助你更接近真實的英文。

學習英文又怎麼能忘了老牌教學平台 BBC Learning English ?每日更新影片,面對各種年齡層,提供豐富的知識,更有記者透過討論教你如何運用時下最新的單字,是個不可多得的學習管道。

如果希望主題明確有系統、追求課堂臨場感,JenniferESL會是一個好選擇。來自美國的Jennifer是個表達明確又耐心的好老師,英文學習該有的聽、說、讀、寫技巧全都涵蓋,並介紹美國文化。你也可以透過參與影片拍攝的學生,學到不同的表達方式。

中階學習者的好選擇

EnglishClass101是一個相對而言節奏較快的頻道,適合對語言有一定程度的學習者。該頻道涵蓋了許多語言學習的關鍵主題,適合想要快速提升的學習者。頻道每日更新,也有直播課程。

EF YouTube channel 是一個偏向以Vlog形式分享英文學習的頻道。以輕鬆愜意的假期旅遊向觀眾介紹各大城市,並藉此討論當地文化與語言學習。這個頻道推薦給不喜歡嚴肅的內容又想要飽覽各地風光的你。

喜歡關注時事又想練習美語,VOA Learning English是一舉兩得的好選擇。利用有字幕新聞,用簡單且慢速的英文來熟習內容,幫助學習者掌握新聞議題,增進英文技能。

高階學習者的大補帖

如果目標是精進發音,發音專家Rachel的頻道Rachel’s English能有效的幫助你提升,向母語人士看齊。她熱衷於幫助學生在對話中建立信心,有志精進對話的你可以參考。

有商務需求的讀者可以參考Business English Pod,裡面包含會議與簡報技巧。該頻道也提供許多高級複雜的技巧,如談判或與人協商等,財經、法律與經濟議題亦涵蓋其中。

另外,美國國國務院教育文化事務局從3月31日起開播新上線的Podcast節目:「#ExchangeAlumni on Voices of Exchange 交流的聲音」。有興趣的讀者可以至網站訂閱此Podcast節目,或至其他可收聽Podcast的平台收聽「Voices of Exchange」。第一集的節目播出時間為3月31日晚上8點 (週三) 。該集由身障人權行動家Anna Landre分享她克服文化、語言和肢體障礙的旅程。其他資訊可洽AIT粉絲專頁。