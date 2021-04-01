台灣帛琉「旅遊泡泡」首發　華航客艙滿滿海島風情

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惠恕仁總統結束台灣行 將與「台帛旅遊泡泡」首發團、同班機返回帛琉

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台帛旅遊泡泡首發團今天(4月1日) 出發，執飛的中華航空特別規劃慶祝活動，台北（桃園）-帛琉航線機上服務以台灣在地特色結合帛琉海洋元素，要讓旅客感受到滿滿的海島風情。

中華航空指出，今天首發團航班CI028於下午2時30台北起飛，當地時間晚間7時20分抵達帛琉，預計4月4日當地時間晚間7時50分搭乘CI027返程，晚間10時50分抵達台灣。

華航表示，台帛航線以737-800型客機執飛，4月7日起，將於每周三、六飛航，去程CI028台北（桃園）- 帛琉航班，下午1時30分從台北起飛，當地時間晚間6時20分抵達帛琉；返程CI027帛琉-台北（桃園）航班，當地時間晚間7時50分起飛，晚間10時50分抵達台北。

華航指出，台帛旅遊泡泡開航初期，將為每位旅客準備「海藍盥洗包」，全機贈送「環保隨行杯+防護包」。機上免稅品全面開放網路預購，預購除加贈防護包外，旅客還可享有折扣優惠。

台帛航班商務艙迎賓飲料今天提供胡蘿蔔鳳梨冷壓蔬果汁，經濟艙供應鳳梨等在地時令水果，全艙等來回程供應熱餐2種選擇，商務艙使用竹報平安系列餐具，象徵台帛兩國疫情平安的祝福；經濟艙以天青色系列餐具突顯帛琉海洋風情。商務艙來回程有老虎堂黑糖珍珠鮮奶冰棒，經濟艙去程有芒果奶酪，回程安排與商務艙相同的甜點。

中央社報導，依據主管機關指示，華航台北-帛琉航班每班團客收受上限110人。為落實防疫，華航提醒旅客需遵守中央流行疫情指揮中心相關規定，於起飛前5小時抵達機場，接受出境PCR檢測並等待紙本報告，採檢結果為陰性才能接續辦理劃位及登機手續，非團體旅客亦需有PCR陰性證明才能搭機。