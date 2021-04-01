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台灣帛琉「旅遊泡泡」首發　華航客艙滿滿海島風情

▲台北（桃園）-帛琉航線機上服務，以台灣在地特色結合帛琉海洋元素，要讓旅客感受到滿滿的海島風情。▲華航表示，台帛航線以737-800型客機執飛，4月7日起，將於每周三、六飛航。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 14:47
圖／官方臉書

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延伸閱讀：【台灣帛琉旅遊泡泡】指揮中心:首發團全機123人PCR檢驗結果全陰性! 可安心出遊

惠恕仁總統結束台灣行　將與「台帛旅遊泡泡」首發團、同班機返回帛琉

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台帛旅遊泡泡首發團今天(4月1日) 出發，執飛的中華航空特別規劃慶祝活動，台北（桃園）-帛琉航線機上服務以台灣在地特色結合帛琉海洋元素，要讓旅客感受到滿滿的海島風情。

中華航空指出，今天首發團航班CI028於下午2時30台北起飛，當地時間晚間7時20分抵達帛琉，預計4月4日當地時間晚間7時50分搭乘CI027返程，晚間10時50分抵達台灣。

華航表示，台帛航線以737-800型客機執飛，4月7日起，將於每周三、六飛航，去程CI028台北（桃園）- 帛琉航班，下午1時30分從台北起飛，當地時間晚間6時20分抵達帛琉；返程CI027帛琉-台北（桃園）航班，當地時間晚間7時50分起飛，晚間10時50分抵達台北。

華航指出，台帛旅遊泡泡開航初期，將為每位旅客準備「海藍盥洗包」，全機贈送「環保隨行杯+防護包」。機上免稅品全面開放網路預購，預購除加贈防護包外，旅客還可享有折扣優惠。

台帛航班商務艙迎賓飲料今天提供胡蘿蔔鳳梨冷壓蔬果汁經濟艙供應鳳梨等在地時令水果，全艙等來回程供應熱餐2種選擇，商務艙使用竹報平安系列餐具，象徵台帛兩國疫情平安的祝福；經濟艙以天青色系列餐具突顯帛琉海洋風情。商務艙來回程有老虎堂黑糖珍珠鮮奶冰棒，經濟艙去程有芒果奶酪，回程安排與商務艙相同的甜點。

中央社報導，依據主管機關指示，華航台北-帛琉航班每班團客收受上限110人。為落實防疫，華航提醒旅客需遵守中央流行疫情指揮中心相關規定，於起飛前5小時抵達機場，接受出境PCR檢測並等待紙本報告，採檢結果為陰性才能接續辦理劃位及登機手續，非團體旅客亦需有PCR陰性證明才能搭機。

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