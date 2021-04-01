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絕美「遊艇」台灣星巴克頭城啟航 連假出遊新選擇

1日新開幕門市首賣「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」、以及宜花地區特色新品「遊艇手繪餅乾」

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 10:23
星巴克宜蘭頭城門市將於4月1日盛大開幕，門市整體更獨特的以「遊艇」為設計意象，從建物外觀延伸至店內。（來源：星巴克提供）
星巴克宜蘭頭城門市一樓 （來源：星巴克提供）
星巴克宜蘭頭城門市推出門市首賣商品及宜花區首賣的遊艇手繪餅乾，另也推出滿額贈品星巴克萬用折疊椅。（來源：星巴克提供）
星巴克宜蘭頭城門市夜景照 （來源：星巴克提供）

星巴克宜蘭頭城門市將於4月1日盛大開幕，門市整體更獨特的以「遊艇」為設計意象，從建物外觀延伸至店內。（來源：星巴克提供）

星巴克宜蘭頭城門市一樓 （來源：星巴克提供）

星巴克宜蘭頭城門市推出門市首賣商品及宜花區首賣的遊艇手繪餅乾，另也推出滿額贈品星巴克萬用折疊椅。（來源：星巴克提供）

星巴克宜蘭頭城門市夜景照 （來源：星巴克提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）清明連假在即，在尋找與眾不同的新景點嗎？搶搭連假熱潮，宜蘭頭城首間星巴克於今（4月1日）開幕。取自先民冒險拓墾蘭陽平原的精神、烏石港的商船雲集的歷史為背景，頭城門市整體打造呈現獨特的「遊艇」意象，開幕更有門市首賣「宜蘭頭城馬克杯」，宜花地區也供應「遊艇手繪餅乾」等特色商品。

宜蘭頭城門市以俐落、簡潔的全白色獨棟兩層樓建築，結合如海洋一般藍色落地玻璃，讓到訪者如乘上了夢幻遊艇般，開啟一段愜意的海上之旅。海水波紋的意象連結整體空間，室內入口處的弧形吧檯環繞門市迎接訪客，流動十足的弧形金屬天花板，加上延伸至二樓如海水波紋的藍色實木條，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。白日到訪讓人心曠神怡，夜晚來約會放鬆也別有一番滋味。

星巴克表示，宜蘭頭城門市也是宜蘭縣首間導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案及beer專案的店點，供應熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品外，還提供清涼的啤酒調酒飲品供消費者消暑。此外，精緻糕餅烘焙系列「Baked Fresh Here Now新鮮現烤專案」也不缺席，提供消費者法國直送的「現烤糕點」，及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。

最特別的，莫過於以門市遊艇外觀為圖搭配底層奶油酥香的「遊艇手繪餅乾」，4月1日起宜花區門市同步慶賀販售，邀請在地民眾佐一杯咖啡或氮氣系列飲品搭配糕點，感受明媚的宜花風光。

為慶祝宜蘭頭城門市開幕，星巴克更推出門市首賣的「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」等，描繪出門市遊艇的外觀設計，呈現專屬頭城的魅力。此外，宜蘭頭城門市開幕首五日更有於星巴克宜蘭頭城門市打卡”Meet Me @ Starbucks-宜蘭頭城”並成功上傳FB或IG，可享點購氮氣系列飲品第二杯半價優惠活動。另外，星巴克宜蘭頭城門市還推出開幕滿額贈活動，當日單筆消費滿1,000元發票，即可獲得星巴克零錢包乙個；單筆消費滿3,500元發票，即可獲得星巴克萬用折疊椅乙個，送完為止。

「宜蘭頭城門市」資訊

門市地址：261004 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號

營業時間及座席數：週一~週日07:30-21:30；124席(室內一樓42席、二樓66席，戶外一樓16席)。
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