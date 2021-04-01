絕美「遊艇」台灣星巴克頭城啟航 連假出遊新選擇

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）清明連假在即，在尋找與眾不同的新景點嗎？搶搭連假熱潮，宜蘭頭城首間星巴克於今（4月1日）開幕。取自先民冒險拓墾蘭陽平原的精神、烏石港的商船雲集的歷史為背景，頭城門市整體打造呈現獨特的「遊艇」意象，開幕更有門市首賣「宜蘭頭城馬克杯」，宜花地區也供應「遊艇手繪餅乾」等特色商品。
宜蘭頭城門市以俐落、簡潔的全白色獨棟兩層樓建築，結合如海洋一般藍色落地玻璃，讓到訪者如乘上了夢幻遊艇般，開啟一段愜意的海上之旅。海水波紋的意象連結整體空間，室內入口處的弧形吧檯環繞門市迎接訪客，流動十足的弧形金屬天花板，加上延伸至二樓如海水波紋的藍色實木條，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。白日到訪讓人心曠神怡，夜晚來約會放鬆也別有一番滋味。
星巴克表示，宜蘭頭城門市也是宜蘭縣首間導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案及beer專案的店點，供應熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品外，還提供清涼的啤酒調酒飲品供消費者消暑。此外，精緻糕餅烘焙系列「Baked Fresh Here Now新鮮現烤專案」也不缺席，提供消費者法國直送的「現烤糕點」，及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。
最特別的，莫過於以門市遊艇外觀為圖搭配底層奶油酥香的「遊艇手繪餅乾」，4月1日起宜花區門市同步慶賀販售，邀請在地民眾佐一杯咖啡或氮氣系列飲品搭配糕點，感受明媚的宜花風光。
為慶祝宜蘭頭城門市開幕，星巴克更推出門市首賣的「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」等，描繪出門市遊艇的外觀設計，呈現專屬頭城的魅力。此外，宜蘭頭城門市開幕首五日更有於星巴克宜蘭頭城門市打卡”Meet Me @ Starbucks-宜蘭頭城”並成功上傳FB或IG，可享點購氮氣系列飲品第二杯半價優惠活動。另外，星巴克宜蘭頭城門市還推出開幕滿額贈活動，當日單筆消費滿1,000元發票，即可獲得星巴克零錢包乙個；單筆消費滿3,500元發票，即可獲得星巴克萬用折疊椅乙個，送完為止。
「宜蘭頭城門市」資訊：
門市地址：261004 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號
營業時間及座席數：週一~週日07:30-21:30；124席(室內一樓42席、二樓66席，戶外一樓16席)。