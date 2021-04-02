〈時評〉抵制北京冬奧？政治和體育劃分難題台灣別急解

在中國抵制外貨的波浪潮中，中國的運動品牌安踏在24 日晚間宣布，將退出「良好棉花發展協會」（BCI）， 並稱「會一直採購新疆棉花」。圖為位... 在中國抵制外貨的波浪潮中，中國的運動品牌安踏在24 日晚間宣布，將退出「良好棉花發展協會」（BCI）， 並稱「會一直採購新疆棉花」。圖為位在晉江的安踏總 部，展示2022年北京冬奧會和冬殘奧會官方體育服裝。 （中新社提供） (來源 中央社)

國際上正掀起一陣抵制明年北京冬奧的風潮， 台灣是否加入抵制的行列，或是仍按計畫派人前往參賽， 成為國內討論的焦點。只是這項議題的壓力， 應該落在中國身上，解鈴仍需繫鈴人，台灣內部現階段大可慢慢觀察輿論風向， 不應該變成內部分歧的話題。

中國在新疆奴役維吾爾族等侵犯人權的行為， 除了造成國際上新疆棉的風暴持續擴大外，也引發抵制明年北京冬奧的討論。不僅如此，已有超過150個國際 人權組織把北京冬奧形容成「種族滅絕奧運」。

這件事正在國際社會上持續推展，台灣民進黨政府必須面對同樣的抉擇。 不過，在野黨已有人希望「體育歸體育、政治歸政治」， 並且希望能保障選手的參賽權利。

選手辛苦練習，當然盼望有朝一日能夠登上奧運殿堂， 每個人都期待能「體育歸體育、政治歸政治」，偏偏， 體育和政治經常被掛勾在一起，尤其是遇到中國更是如此， 當台灣要和中共講體育時，對岸就是只和你談政治。

最明顯例子是三年前的東亞青年運動會， 當時台中市政府已取得主辦權，並預計2019年舉辦，不過， 因為國內有民間團體正在推動2020年東京奧運正名公投， 希望不要再以「中華台北」的名義參加賽事，而是要名正言順代表「 台灣」出賽。然而，在中國主導下，台中市硬生生被剝奪主辦權。

這次許多西方服飾大廠與科技公司，試圖以商業行動終止中國侵犯維吾爾族人權的行為， 結果反而引起中國發動經濟霸凌，紛紛抵制這些公司；同樣的情節， 兩年前早已上演，當時香港民眾向中國爭取民主的運動正熾，結果美國職籃（NBA） 火箭隊總管Morey在推特上發布「為自由而鬥爭， 與香港同一陣線」的貼文，中國一樣發起網友抵制NBA球賽和周邊 商品。

這種政治介入體育的情事，不只在中國發生， 就連民主老牌國家之一的美國也照樣上演。2016年， 美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊的四分衛Colin Kaepernick在演奏國歌時並未立正致意，而是單膝下跪， 他目的是為了表達「對一個壓迫黑人與有色人種的國家， 我不會對這個國家的國旗起立表達尊敬。」當時，NFL就企圖打壓 這位四分衛，禁止在演奏國歌時下跪。

政治介入體育的例子，屢見不鮮，尤其中國慣用政治手段霸凌外國企業遂行其願，如今， 正當全世界陸續發起抵制北京冬奧，台灣也不必急將體育和政治劃分， 而是趁這個機會，讓壓力施展在中國身上，促北京在新疆人權問題上能有所讓步。

（作者李平華，資深媒體人）