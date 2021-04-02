〈時評〉抵制北京冬奧？政治和體育劃分難題台灣別急解

在中國抵制外貨的波浪潮中，中國的運動品牌安踏在24 日晚間宣布，將退出「良好棉花發展協會」（BCI）， 並稱「會一直採購新疆棉花」。圖為位...
在中國抵制外貨的波浪潮中，中國的運動品牌安踏在24 日晚間宣布，將退出「良好棉花發展協會」（BCI）， 並稱「會一直採購新疆棉花」。圖為位在晉江的安踏總 部，展示2022年北京冬奧會和冬殘奧會官方體育服裝。 （中新社提供）
(來源 中央社)
國際上正掀起一陣抵制明年北京冬奧的風潮，台灣是否加入抵制的行列，或是仍按計畫派人前往參賽，成為國內討論的焦點。只是這項議題的壓力，應該落在中國身上，解鈴仍需繫鈴人，台灣內部現階段大可慢慢觀察輿論風向，不應該變成內部分歧的話題。
中國在新疆奴役維吾爾族等侵犯人權的行為，除了造成國際上新疆棉的風暴持續擴大外，也引發抵制明年北京冬奧的討論。不僅如此，已有超過150個國際人權組織把北京冬奧形容成「種族滅絕奧運」。
這件事正在國際社會上持續推展，台灣民進黨政府必須面對同樣的抉擇。不過，在野黨已有人希望「體育歸體育、政治歸政治」，並且希望能保障選手的參賽權利。
選手辛苦練習，當然盼望有朝一日能夠登上奧運殿堂，每個人都期待能「體育歸體育、政治歸政治」，偏偏，體育和政治經常被掛勾在一起，尤其是遇到中國更是如此，當台灣要和中共講體育時，對岸就是只和你談政治。
最明顯例子是三年前的東亞青年運動會，當時台中市政府已取得主辦權，並預計2019年舉辦，不過，因為國內有民間團體正在推動2020年東京奧運正名公投，希望不要再以「中華台北」的名義參加賽事，而是要名正言順代表「台灣」出賽。然而，在中國主導下，台中市硬生生被剝奪主辦權。
這次許多西方服飾大廠與科技公司，試圖以商業行動終止中國侵犯維吾爾族人權的行為，結果反而引起中國發動經濟霸凌，紛紛抵制這些公司；同樣的情節，兩年前早已上演，當時香港民眾向中國爭取民主的運動正熾，結果美國職籃（NBA）火箭隊總管Morey在推特上發布「為自由而鬥爭，與香港同一陣線」的貼文，中國一樣發起網友抵制NBA球賽和周邊商品。
這種政治介入體育的情事，不只在中國發生，就連民主老牌國家之一的美國也照樣上演。2016年，美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊的四分衛Colin Kaepernick在演奏國歌時並未立正致意，而是單膝下跪，他目的是為了表達「對一個壓迫黑人與有色人種的國家，我不會對這個國家的國旗起立表達尊敬。」當時，NFL就企圖打壓這位四分衛，禁止在演奏國歌時下跪。
政治介入體育的例子，屢見不鮮，尤其中國慣用政治手段霸凌外國企業遂行其願，如今，正當全世界陸續發起抵制北京冬奧，台灣也不必急將體育和政治劃分，而是趁這個機會，讓壓力施展在中國身上，促北京在新疆人權問題上能有所讓步。
（作者李平華，資深媒體人）