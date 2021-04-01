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4/6起擴大施打AZ疫苗 3大族群開放接種

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 09:32
美聯社。

美聯社。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布，自4月6日起，開放診所、醫院的醫事人員與非醫事人員以及集中檢疫所人員接種AZ疫苗，而接種點從原本的87家增加至103家。

指揮中心指出，首批開放接種之牛津AZ武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗自22日起開打，截至30日止總計接種12,605人次，為儘早提升高感染風險族群之免疫保護力，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家開會討論，建議開放實施對象第一序位所有人員接種。

指揮中心說明，為增加疫苗接種可近性，除原規劃之87家接種點，將再增加16家接種點，符合接種對象之人員可至上述院所預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

指揮中心表示，目前開放接種之AstraZeneca COVID-19疫苗，依臨床試驗安全性結果顯示，接種後可能產生的不良反應包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，一般於接種後數日內均可緩解，如民眾返家後有持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等不適症狀，請儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以及時診治並釐清病因。

民眾亦可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統將依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。

指揮中心發言人莊人祥分析V-Watch回報系統數據，目前有6528位接種者回報施打後身體狀況，注射部位疼痛與疲倦為最常見症狀，而且可能持續多日。另有7.8%接種後第1天就因身體不舒服，無法工作，到了第3天情況陸續好轉。
武漢肺炎
新冠肺炎
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