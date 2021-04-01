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【台灣帛琉旅遊泡泡】首發團旅客96人抵桃園機場•PCR檢測下午1 時前出爐　若有人驗出陽性恐無法成團

▲指揮官陳時中、防疫醫師上午均赴機場坐鎮，旅客須提前5.5小時到桃機。▲首發團共96人，出境、返台都與一般旅客分流，在帛琉期間也須下載APP追蹤行程。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/01 10:06
台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在1日下午起航，旅客預計上午9時開始分批逐團採檢，圖為參與首發團的新光人壽員工在桃園機場開心合影。中央社
台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在1日下午起航，旅客預計上午9時開始分批逐團採檢，圖為參與首發團的新光人壽員工在桃園機場開心合影。中央社

台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在1日下午起航，旅客預計上午9時開始分批逐團採檢，圖為參與首發團的新光人壽員工在桃園機場開心合影。中央社

台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在1日下午起航，旅客預計上午9時開始分批逐團採檢，圖為參與首發團的新光人壽員工在桃園機場開心合影。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在今天(4月1日) 下午起航，旅客須提前5.5小時到桃機，預計上午9時開始分批逐團採檢，檢驗結果在下午1 時前會出爐，若有人驗出陽性恐無法成團。

【台灣帛琉旅遊泡泡】首發團旅客96人抵桃園機場•PCR檢測下午1 時前出爐　若有人驗出陽性恐無法成團

台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在1日下午起航，旅客陸續抵達桃園機場，包含領隊在內，以逐團分批方式開始進行採檢。中央社

【台灣帛琉旅遊泡泡】首發團旅客96人抵桃園機場•PCR檢測下午1 時前出爐　若有人驗出陽性恐無法成團帛琉旅遊泡泡首發團4月1日出發，首發團共有96人，出境、返台都與一般旅客分流。（指揮中心提供．中央社）

帛琉旅遊泡泡首發團將於今下午2時30分自桃園國際機場起飛，行程是4天3夜觀光局副局長林信任昨公布完整防疫流程（如上圖），首發團共有96人，出境、返台都與一般旅客分流，在帛琉期間也須下載APP追蹤行程。

指揮中心指揮官陳時中表示，他今天上午9時將親赴機場，防疫醫師也會在現場待命，以防有陽性個案時可立即展開疫調。

負責採檢的衛生福利部桃園醫院指出，醫護人員今上午8時即至桃園機場採檢站集合整備，採檢工作預計從上午9時開始，採檢樣本送回醫院化驗，預計下午1時前檢驗結果就能出爐。

桃園國際機場公司表示，帛琉旅遊泡泡首發團旅客需團進團出，由旅行社帶至採檢區進行分批逐團核酸（PCR）檢測，旅客在等待檢驗報告時可在航廈3樓至5樓自由活動與用餐。

中華航空公司表示，上午11時就會開放第二航廈3樓的3號櫃台，旅客在辦理報到手續時務必要出示陰性檢驗報告，下午1時30分，華航會在第一航廈的B9登機門前辦理迎賓活動，預計在下午1時55分開放旅客登機，下午2時30分起飛。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天(3/31)曾說，萬一有團員驗出陽性，將立即由防疫醫師展開疫調，若有需要隔離者就必須留在台灣隔離，不排除有無法成團的可能性。

交通部觀光局副局長林信任昨下午在疫情記者會中表示，帛琉旅遊泡泡首發團截至前天(3/30)共有96人參與，團員名單已於30日前送至疾管署、移民署，確認近期是否有出國史。

林信任說，確認符合資格的團員將於１日上午8時到機場報到，並於9時開始由衛生福利部桃園醫院人員進行採檢，採檢結果預計中午12時以前會分批出爐，先拿到陰性報告者就能先通關。

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更新時間 : 2021-04-01 10:39 GMT+08:00

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