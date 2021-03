BBC駐北京記者新疆報導遭威脅調派台灣　中國外交部裝傻：他離開沒說再見

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 原英國廣播公司新聞網(BBC News)駐派北京記者薩德沃思因揭發新疆問題遭威脅,BBC證實他已被調派台灣。

BBC記者薩德沃思(John Sudworth)駐派中國已9年,因其揭發新疆維吾爾人的系列報導而獲獎,然而卻屢遭中國譴責,BBC於31日證實薩德沃思留在中國變得越來越困難(it became increasingly difficult to remain in China),他已和家人離開北京前往台灣。

BBC強調,薩德沃思的報導揭露了中國當局不希望世界知道的真相。

BBC於31日稍早在Twitter發聲明,之後以「英國廣播公司中國記者約翰·薩德沃思受到威脅後移居台灣」(BBC China correspondent John Sudworth moves to Taiwan after threats)為題報導,薩德沃思和妻子莫瑞(Yvonne Murray)已一起離開北京,莫瑞為愛爾蘭公共廣播公司RTE的駐派北京記者,到機場的路上都有便衣警察跟隨。

薩德沃思說,無論他們在哪裡拍攝,他和他的團隊都面臨監視、法律行動的威脅、阻礙和恐嚇。他的團隊還留在北京,但薩德沃思打算繼續從台灣報導新疆問題。

中華人民共和國外交部官員華春瑩回應,只有在這幾天更新薩德沃思記者証時,才知道他離開時沒有說再見。他離開後沒有通知相關部門,也沒有提供任何理由。

繼去年中國驅逐《紐約時報》,《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等外媒駐派的記者後,已經越來越少國際媒體組織從中國報導。2020年9月,在為期五天的外交僵持後,僅存的最後兩名澳洲媒體駐派中國的記者更飛回了家。

中國外國記者會(Foreign Correspondents' Club,FCC)表示,「外國記者被束縛在外交爭端中」,並譴責中國對薩德沃思及他的同事們的謾罵構成更大的騷擾和恐嚇,這些都妨礙外國駐華記者的工作。