美國航太總署NASA視台灣為國家　中國怒：傷害14億人民的感情

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 美國國家航空暨太空總署（NASA）的官網將台灣列為國家，此舉遭中國批「傷害中國14億人民的感情」。

NASA發起「送你的名字上火星」（Send Your Name To Mars）活動祭出虛擬太空船票，網友只要前往NASA官網登記，日後大名會跟著探測器一起登陸火星，然而，意外的插曲來自「國籍註冊」環節，其中，台灣被列為國家選項之一，至今（31）日晚間8時已有超過1800萬網友註冊。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今上午在北京召開的例行記者會中稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，美國航太總署此舉傷害中國14億人民的感情，務必「盡快改正錯誤」。

朱鳳蓮強調，NASA有關做法違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背國際社會普遍共識，也傷害了中國人民的感情。希望NASA作為美國聯邦政府的機構，尊重中國主權和領土完整，恪守一中原則和中美三公報規定，盡快改正相關錯誤。

中國官媒人民網批評「這種錯誤都是不可原諒的」，並稱NASA不該觸碰原則問題。該網在評論「NASA把台灣列為『國家』，意欲何為？」的文章中指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。」

作者人民報前社長秦川在文中強調，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是公認的國際關係准則。將台灣視為「國家」，既違反了國際關系准則，更是挑戰了中國的核心利益，傷害了中國人民的樸素感情。