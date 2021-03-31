【中國威脅】澳洲攜手美國打造飛彈 專家：可因應台海衝突

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國野心日熾，亞太情勢日趨緊張，澳洲今（31）日宣布，將與美國合作打造彈道飛彈系統，加強自身防衛能力。

美聯社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）以「全球環境變化」為由推出此一武器計畫，將投入10億澳幣（新台幣217億元），以十年為期，與美國軍備商合作產製飛彈，預計將創造數千個工作機會，並看好出口商機。

澳洲已數十年未建造先進飛彈，目前全仰賴向美國等盟友購買相關武器，但其有能力自行製造誘餌防空飛彈，抵禦飛彈來襲。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）防衛戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）表示，中國與新冠肺炎（COVID-19）是促生此計畫的兩大原因。中國在亞太地區步步進逼，令澳洲備感威脅，而疫情則暴露了全球產業鏈的脆弱。

休布瑞吉認為，澳洲迫切需要建造長程反艦飛彈。潛在的美國軍備商包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與雷神（Raytheon）。在研製推進系統等特殊系統方面，也可能納入其他廠商。

休布瑞吉續指，澳洲在這十年內，將打造新艦隊與攻擊潛艦，而在此期間，自製飛彈須儘快到位，方能提供足夠的軍事嚇阻能力。他認為，若爆發軍事衝突，澳洲必須有能力部署多枚飛彈，只靠軍購無法支應。倘若中國決定武力犯台，澳洲不可能置身事外，必須加強軍備以資因應。