陳吉仲面見珍愛藻礁現共識：協助轉達見總統訴求

農委會主委陳吉仲（前排右1）31日與珍愛藻礁公投連 署領銜人潘忠政（前排右2）等人會面後表示，將公開 所有可能替代方案、能源供需等資料，也... 農委會主委陳吉仲（前排右1）31日與珍愛藻礁公投連 署領銜人潘忠政（前排右2）等人會面後表示，將公開 所有可能替代方案、能源供需等資料，也會請中油暫停 傷及藻礁的工程施工，並轉達環團希望會見總統的心聲 。 中央社記者楊淑閔攝 110年3月31日 (來源 中央社)

農委會主委陳吉仲（前右）31日與推動珍愛藻礁公投的 環團人士見面會談，會後陳吉仲送他們到大門，並向珍 愛藻礁公投領銜人潘忠政（前左）握... 農委會主委陳吉仲（前右）31日與推動珍愛藻礁公投的 環團人士見面會談，會後陳吉仲送他們到大門，並向珍 愛藻礁公投領銜人潘忠政（前左）握手致意。 中央社記者施宗暉攝 110年3月31日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北綜合報導）今（31）日潘忠政率領發起藻礁公投連署的珍愛大潭藻礁團隊，至農委會與主委陳吉仲會面，民進黨副秘書長林飛帆亦參與本次會面，面對潘的訴求，林飛帆回應目前雖然對三接遷址無共識，會轉達環團建議給黨內，黨內與環團方向一致。

潘提出第三天然氣接收站（簡稱「三接」）工程停工、查看國內用電資料及召開聽證會等訴求，並要求面見總統蔡英文。陳仲吉則表示政府與環團有共識非對立，答應轉達訴求。

林飛帆則表示目前雖然對三接遷址無共識，會轉達環團建議給黨內，黨內與環團方向一致。

中油選定大潭藻礁區域建造設置三接，以達成「2025年天然氣供電量佔總發電量50%」的政策目標，此舉引發環團不滿，「珍愛藻礁公投連署」也成為台灣史上第一個由民間發起的生態保育類公投。70多個民間團體串聯起來，收集超過70萬份第二階段連署書，已於本月18日送交中選會。

領軍人物潘忠政表示，雖與農委會有「非核、減煤、零空污、護藻礁」的共識，但目前尚未就三接遷址位置達成共識。他指出，三接爭議之大，起因過去海委會海保署並無自然地景審議。他要求主管單位經濟部及台電公司，提供國內用電狀況相關資料，並且召開具法律約束效力的聽證會。

潘也表示，不接受摸頭，公投進入第二階段，按規定「除非戶政資料有問題，」否則沒有撤案的可能。他也呼籲三接現階段應當立刻停工，等待8月28日護藻礁公投案結果，而不該一意孤行，浪費國家資源。潘更點名要面見能「實際做決策」的總統蔡英文，同時他也釋出善意，表明在不違反中油「三接」必須遷離大潭海岸及海域的主要訴求下，其他問題都可以談。

主委陳吉仲回應，雖然農委會並非三接主管單位，但政府與環團並非對立而是有共識，會主動將環團訴求向主管的經濟部及總統反映，並在合理範圍內幫忙爭取溝通機會，尋求能兼顧生態與能源需求的替代方案。