日本LINE個資疑外洩中國　日政府部門登門調查

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）最受亞太地區民眾歡迎的社交通訊軟體LINE，日前遭爆料日本用戶個資有外洩中國之虞，LINE母公司Z Holdings坦承已有4名中國籍工程師擅入伺服器，如今日本政府個人信息保護委員會也已啓動入內調查，確保用戶隱私獲得保障。

日媒報導，2018年起，日本LINE的母公司Z Holdings委託中國上海的相關企業進行系統開發與管理，令人意外的是，該中國公司獲得極大權限可以進入存放使用者個人資料的伺服器中，如使用者姓名、電話、Email、使用者交談之間分享的訊息、照片等等。LINE方面也承認問題並已啓動內部調查。

共同社報導，日本政府也已有所動作，個人信息委員會秘書長福浦裕介在31日眾院內閣委員會會議上透露了上述消息。

日本政府基於《個人信息保護法》要求LINE日本提交報告，目前正在調查海外受託方的業務內容，及其對日本人個人訊息使用狀況，為此而登門進行調查，總務省與金融廳也要求LINE日本提交報告並已著手調查。

LINE台灣日前也特地發稿澄清，表示其全球用戶資料只存放於韓國和日本，不存放在中國。此外，包括台灣用戶對話在內，LINE 自2015年就採用點對點加密技術 (End-to-End Encryption, E2EE)，代表所有一對一的訊息會直接在雙方手機上加密，LINE內部人員或外部第三方均無法攔截或讀取。