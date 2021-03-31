全台灣最高的小鴨莎莉！Line Friends台北店決戰信義商圈　櫻花季商品首賣新品優惠搶先看

Play Line Friend台北店於今（31）日台北信義新天地A11館正式開幕(圖/Taiwan News_Lyla Liu) Play Line Friend台北店於今（31）日台北信義新天地A11館正式開幕(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)全台灣最高的小鴨莎莉在這裡！Play Line Friends台北店於今（31）日台北信義新天地A11館正式開幕，多項優惠及新品皆搶先亮相。

Play Line Friends台北店有全台灣最高的小鴨莎莉，高達250cm的莎莉在門口迎賓，該店打造明亮黃色塗鴉主題風格，不僅有全新BROWN & FRIENDS與宇宙明星BT21風格日常塗鴉設計，隨著不同節慶會更換大莎莉身旁的擺飾，營造不同氛圍。

通訊軟體Line官方貼圖Line Friends系列於2011年問世，由韓國設計師Kang Byeong Mok創作，十分可愛的主角包含溫柔的熊大、開朗的Cony兔兔、熱心的小鴨Sally等11個角色帶給使用者許多歡樂，周邊商品深受消費者喜愛創廣大商機，今日亮相的主題店推出許多限量產品，吸引粉絲收藏，不到開幕時間就吸引排隊人潮。



Play Line Friends台北店設計十分年輕活潑(圖/Taiwan News_Lyla Liu)



今年特別推出BT21 BABY系列8吋絨毛玩偶(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

為歡慶新店開幕，大莎莉身旁擺滿禮物盒及氣球，即日起至4月5日凡拍照並公開打卡即可獲BROWN & FRIENDS角色氣球1個；此外，獨家PUPPY BROWN短T、首賣的台灣限定櫻花季商品也可以滿足熱愛粉紅色的少女心。

值得一提的是，BROWN & FRIENDS系列精裝麻將組獨特設計白板、一條等每顆麻將牌，皮箱上則印有呆萌的熊大，附贈的麻將桌墊能在電動麻將桌使用，活動期間除享預購優惠價外，更獨家加碼指定新品88折優惠。

新品部分也包含BT21 BABY系列8吋絨毛玩偶，開幕期間更推出限量50組。

優惠部分即日起至4月18日全店消費滿新台幣$500即可獲好運轉蛋機會乙次，單筆消費滿新台幣$1,088即贈BROWN & FRIENDS獨家限量PUPPY BROWN小方巾-疊疊款。

PLAY LINE FRIENDS台北店

地點：台北市信義區松壽路11號新天地A11館1F

營業時間：11:00~21:30 例假日前一天 11:00~22:00 (以百貨公告為主)