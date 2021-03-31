新北文化資產保存者再傳捷報 葉竑毅妙手回春修復紙質文物

新北市政府文化資產保存技術保存者再添一例， 侯友宜市長於31日親自頒授文化資產證書與「藝師」榮銜予「 紙質文物保存維護技術」保存者葉竑毅， 市府後續將辦理傳統藝師聯展，完整介紹藝師精湛技藝。

侯市長表示此次登錄之文化資產保存技術， 係文化資產紙質文物之保存、修復、 維護等工作不可或缺之傳統專業技術， 而修復古書畫師甚至被比喻為「紙醫生」，有著妙手回春的神力， 其責任與意義十分重大， 認定保存者為現任國立故宮博物院助理專業技術師葉竑毅， 也是延續文物生命的修復師之一。

葉藝師高中畢業後師從樹林劉永壽研習書畫裝裱修復， 後進入故宮博物院任職，跟隨修護師林勝伴學習， 從煮調手工漿糊和撕修護用的美濃長纖維紙等基本功下手， 剛開始手指頭每天都練到起水泡，直到三個月後才抓穩訣竅； 之後累積了處理文物褶痕、褐斑、傷補、變形等劣化問題經驗， 了解綾絹等不同材質特性與修復技巧， 以及掌控不同顏料與書畫載體結合之效果， 其中還需考量環境溫溼度之影響因素等等。

葉藝師曾處理近代張大千、溥心畬水墨畫作裝裱， 到宋代馬遠竹鶴圖原裝原裱， 並分享多年來最為印象深刻的個案是件明代草書第一大家祝允明《 桃花源記並詩》卷修復工作，原先這件近五公尺長手卷全卷蟲蛀、 綾布脆化、斷裂，膠帶不當黏貼等，可說是「身受重傷」。 葉竑毅回憶從檢視到修復完成「整舊如舊」，全程戰戰兢兢， 半絲馬虎不得！唯有秉持專業嚴謹態度，「專心、耐心、用心、 細心」的誠摯對待，才能讓紙質文物延長保存壽命， 讓更多人欣賞古代書畫之美。

文化局表示， 本市無形文化資產乘載了世代的先人智慧與文化累積， 為讓推廣民眾認識本市藝師及其投入一生傳承之珍貴技藝， 特別規劃今年4月24日至5月30日於國定古蹟林本源園邸舉辦新 北市傳統藝師聯展，包括109年新登錄認定泥條盤築陶藝、石雕、 仿古陶瓷、漆線雕及紙質文物保存維護技術等無形文化資產， 透過系列展演活動，拉近民眾與藝師距離，使本市珍貴傳統技藝， 深植民眾生活文化之中。