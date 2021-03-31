新冠肺炎起源何處？ 世界衛生組織初步調查報告出爐歐美不買單

世衛組織總干事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 在記者會上表示，世衛專家在獲取原始數據時遭遇到困難。（德國... 世衛組織總干事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 在記者會上表示，世衛專家在獲取原始數據時遭遇到困難。（德國之聲中文網）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在美國等歐美國家的強烈要求下，世界衛生組織(WHO)派出了調查團前往武漢，調查新冠肺炎起源的可能性，WHO和中國專家在昨(30)日發布的報告指出，病毒應是由蝙蝠藉由中介動物輾轉傳到了人類身上，從實驗室流出的說法「不太可能」，不過，歐美日多國卻不買單，要求更公開透明的資料供參。

世界衛生組織的專家們在一月抵達武漢並開始進行調查，大部分調查的證據與檢體皆是由中國所提供，不過WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，雖然現在已有初步的成果，調查團隊仍難以獲取第一手資料，呼籲中國提供更及時且具全面性的資料共享。

美國、英國、南韓等13國支持此一要求，甚至發表共同聲明表示，世界衛生組織在武漢的調查行動進度緩慢且無法取得完整且原始的數據資料，要求中國開放專家取得這些重要資料的權限，以協助調查團產出獨立建議和發現。

調查團負責人Peter Ben Embarek指出，他的團隊雖然感受到各界的政治壓力，不過這份初步的報告並沒有因為政治壓力而刪減任何內容，現階段確實並沒有任何證據顯示新冠肺炎病毒是由武漢的病毒實驗室流出的。

不過〈華爾街日報〉的編輯評論認為，無論如何，這份報告都因為中國和西方勢力的利益衝突，而有被過度粉飾太平的現象，且過度在意中方所宣稱，病毒是經由冷凍食品從海外進入武漢的說法，也讓調查方向游移不定，難以集中資源探求真正的起源。

對於報告結果，譚德塞則說，縱使病毒從實驗室流出這個說法「極度不可能」，現階段仍不能排除這個可能性，世界衛生組織對任何的可能都抱持開放的態度，希望能有更多的專家加入，搜集更多資料後再下定論。