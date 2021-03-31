為推廣台灣Pay消費，土地銀行與位在台中的國內知名麗寶樂園渡假區合作，舉辦「台灣Pay暢遊麗寶樂園 掃碼送您200元」活動，於麗寶樂園渡假區指定櫃位使用「台灣Pay」以 QR Code 掃碼支付(金融卡/帳戶/信用卡)，單筆交易不限金額回饋10%(非即時)，每筆交易最高回饋上限新臺幣100元，每信用卡/金融卡/帳戶最高可享200元回饋之優惠！

麗寶樂園前身為「月眉育樂世界」，是臺灣早期「六年國建計畫」重要BOT開發案，2006年由麗寶集團接手經營，已蛻變成為嶄新的「麗寶樂園渡假區」，其緊鄰高速公路交流道，交通便捷，擁有臺灣最大占地200公頃園區，以一種創新市場的多元整合新娛樂，為臺灣主題樂園與渡假區的經營模式打造全新樣貌。

麗寶樂園不僅結合了「探索世界」、「馬拉灣」水陸雙樂園，還有驚險刺激的國際賽車場及密室逃脫旗艦館，還有可以盡情血拚的OUTLET MALL，玩累了還可以入住福容大飯店，一直是許多民眾來台中旅遊的必訪行程之一。

為導入台灣Pay QR Code掃碼交易，打造行動支付場景，鼓勵消費者使用台灣Pay消費，土地銀行與麗寶集團合作舉辦「台灣Pay暢遊麗寶樂園 掃碼送您200元」活動，自民國(下同)110年4月1日起至110年6月30日止，於麗寶樂園渡假區指定櫃位使用「台灣Pay」以 QR Code 掃碼支付(金融卡/帳戶/信用卡)，單筆交易不限金額回饋10%(非即時)，每筆交易最高回饋上限100元，每信用卡/金融卡/帳戶最高可享200元回饋之優惠。

土地銀行持續關注金融科技，與麗寶樂園理念相同，致力因應時代變化，滿足廣大個人及企業客戶之需求，提供多元且創新之整合式金融服務，促進普惠金融之發展。歡迎民眾共襄盛舉參與本活動，體驗以最優惠的價格，盡情享受充滿陽光的夏日祭典。

趕緊下載土地銀行「行動銀行APP」並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定金融卡或信用卡，除了本活動外，台灣Pay尚有多檔主題式優惠熱烈強打中，另外結帳時請記得多利用雲端發票載具、少印紙本發票，不僅響應環保，中獎機會及獎金也高出許多。