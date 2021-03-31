Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

新北仁愛之家開辦婦女大學課程 首推「紫微斗數好好玩」歡迎參加

By 台灣英文新聞
2021/03/31 16:45
新北仁愛之家開辦婦女大學課程 首推「紫微斗數好好玩」歡迎參加 

位於萬里區專門收托長輩的仁愛之家，為了充分運用空間和資源，開辦婦女大學春季班，專供北海岸地區婦女朋友進修研習、心靈滋長，首度結合紫微公益關懷協會開設「紫微斗數好好玩」課程，將傳統的陰陽五行、田宅風水、流年大運，透過紫微斗數的解析批註，以期趨吉避凶、知命用運，參與學習的婦女朋友都覺得非常新鮮有趣。

紫微公益關懷協會總召集人上官明莉表示，有感於偏鄉地區資源不足，幾次帶領資深藝人到仁愛之家義演，發現鄰近萬里及金山地區居民對於紫微斗數感到興趣，但若要到市區上課非常不便，因此特地結合仁家開辦婦女大學課程，讓當地婦女朋友都有機會學習。每週半天課程，為期3個月，期許透過紫微斗數讓婦女朋友了解自我、提升自我、肯定自我。

負責授課的紫微師範學院院長輔德陸表示，在傳統社會命理師類似心理醫師或心靈哲學的角色，學習紫微斗數可幫助人們用正向的態度來面對人生和命運，瞭解自己的優勢及弱點，就可以學會如何趨吉避凶、知命用運。

輔德陸告訴學員，紫微斗數是中華文化的智慧產物，至今已有一千多年的歷史，內涵包括了易經的陰陽五行、堪輿的田宅風水、祖先的庇蔭、子孫的福澤及流年的大運，更能剖析個人的生涯軌跡，非常的實用。

在仁愛之家擔任秘書的馮曉郁開心地表示，這是她生平第一次接觸紫微斗數，從中學到命盤位置，對於未來有了新的方向，也讚嘆現代紫微斗數變得非常方便，只要線上登打個人資料就可以得到自己的命盤，感謝協會及學院開辦課程，有興趣的婦女朋友可與仁家聯絡，服務電話24922511轉600。

更新時間 : 2021-03-31 19:31 GMT+08:00

最受歡迎

最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行
最新【救援成功】擱淺6天 台灣長榮貨櫃輪「長賜輪」終於脫困! 蘇伊士運河水道恢復通行
台灣影城龍頭、文策院斥資1.9億成立「伯樂影業」　《我的婆婆》電影版預計明年上映
台灣影城龍頭、文策院斥資1.9億成立「伯樂影業」　《我的婆婆》電影版預計明年上映
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
台灣長榮貨櫃輪堵蘇伊士運河　全球網友KUSO大集合
台灣長榮貨櫃輪堵蘇伊士運河　全球網友KUSO大集合
【更新】台灣空軍兩架F-5E墜海•飛官潘穎諄仍失蹤　軍方不放棄任何機會•水上摩托車也加入搜救行列
【更新】台灣空軍兩架F-5E墜海•飛官潘穎諄仍失蹤　軍方不放棄任何機會•水上摩托車也加入搜救行列
富邦富時越南ETF基金 3/24起募集
富邦富時越南ETF基金 3/24起募集
【新疆棉事件】謝金河：又創造台灣供應鏈一次機會
【新疆棉事件】謝金河：又創造台灣供應鏈一次機會
【最新】「長賜輪」蘇伊士運河成功脫困　台灣長榮海運：先進行「適航性」檢驗再作安排
【最新】「長賜輪」蘇伊士運河成功脫困　台灣長榮海運：先進行「適航性」檢驗再作安排
遭恩師提告違反「著作權法」 台灣知名藝人吳青峰一度當庭哭泣
遭恩師提告違反「著作權法」 台灣知名藝人吳青峰一度當庭哭泣
【林地淘金！】台灣發現頂尖食材白松露原生種　林業試驗所預估：8年栽培完成•10年內可量產
【林地淘金！】台灣發現頂尖食材白松露原生種　林業試驗所預估：8年栽培完成•10年內可量產