新北仁愛之家開辦婦女大學課程 首推「紫微斗數好好玩」歡迎參加

位於萬里區專門收托長輩的仁愛之家， 為了充分運用空間和資源，開辦婦女大學春季班， 專供北海岸地區婦女朋友進修研習、心靈滋長， 首度結合紫微公益關懷協會開設「紫微斗數好好玩」課程， 將傳統的陰陽五行、田宅風水、流年大運， 透過紫微斗數的解析批註，以期趨吉避凶、知命用運， 參與學習的婦女朋友都覺得非常新鮮有趣。 紫微公益關懷協會總召集人上官明莉表示， 有感於偏鄉地區資源不足，幾次帶領資深藝人到仁愛之家義演， 發現鄰近萬里及金山地區居民對於紫微斗數感到興趣， 但若要到市區上課非常不便，因此特地結合仁家開辦婦女大學課程， 讓當地婦女朋友都有機會學習。每週半天課程，為期3個月， 期許透過紫微斗數讓婦女朋友了解自我、提升自我、肯定自我。 負責授課的紫微師範學院院長輔德陸表示， 在傳統社會命理師類似心理醫師或心靈哲學的角色， 學習紫微斗數可幫助人們用正向的態度來面對人生和命運， 瞭解自己的優勢及弱點，就可以學會如何趨吉避凶、知命用運。 輔德陸告訴學員，紫微斗數是中華文化的智慧產物， 至今已有一千多年的歷史，內涵包括了易經的陰陽五行、 堪輿的田宅風水、祖先的庇蔭、子孫的福澤及流年的大運， 更能剖析個人的生涯軌跡，非常的實用。 在仁愛之家擔任秘書的馮曉郁開心地表示， 這是她生平第一次接觸紫微斗數，從中學到命盤位置， 對於未來有了新的方向，也讚嘆現代紫微斗數變得非常方便， 只要線上登打個人資料就可以得到自己的命盤， 感謝協會及學院開辦課程，有興趣的婦女朋友可與仁家聯絡， 服務電話24922511轉600。