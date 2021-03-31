華視獲准最快4月中上架52台 3年內擴編至400人

NCC今天通過華視新聞資訊台上架52台案件，全台124.5萬觀眾預計最快4月中可收看。NCC表示，華視有提到會增加財務收入，3年內人力擴編至400人，將要求華視再送營運計畫變更。

國家通訊傳播委員會（NCC）在去年11月18日對中天新聞台不予換照後，中天新聞台所在的52頻位就從去年12月12日空頻至今。有線電視系統業者先前曾送出寰宇新聞台、外語新聞台CNN與FRANCE 24，後來寰宇撤件，NCC也駁回CNN跟FRANCE 24，中嘉數位等系統業者遞件華視遞補52台。

NCC今天通過中嘉數位旗下12系統以及聯維、寶福、南國3獨立系統，申請華視新聞資訊台遞補52台申請案。NCC指出，預計下週發出公文後，系統業者跑馬5天，最快約4月中旬可上架華視新聞資訊台。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，先前有請華視、公視關係人到會說明財務規劃、人力配置、自律內控機制。華視說財務部分將增加廣告收入、新媒體收入、爭取公部門奧援，包括公共電視基金會；自律內控會引入外部公評人制度，由中正大學傳播學系教授羅世宏、台大新聞研究所教授王泰俐，以及台北科技大學智財所副教授江雅綺擔任公評人。

翁柏宗指出，華視也會簽訂新聞編輯室公約，同時承諾增補人力，華視目前有160位員工，第1年要增加197人，第3年要增加至總數400人。

翁柏宗指出，委員會綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等面向，並參考地方政府意見後許可通過。

翁柏宗指出，委員會期許華視新聞資訊台達到公共服務使命，「好還要更好」，華視也有相關承諾，後續NCC會以行政指導方式要求華視提交營運計畫變更；除了營運計畫變更外，由於華視執照是在2025年6月到期，明年8月也會有定期評鑑。

媒體追問財務狀況是否有限期改善目標，以及何時要求華視提出營運計畫變更。翁柏宗表示，依照華視面談資料，華視規劃在2023年單年度財務收支轉虧為盈，也會請華視盡快提出營運計畫變更。

NCC官員指出，華視也有承諾每天Live直播時數會從現在的11小時提高到16小時，同時，公視的有話好說、我們的島、獨立特派員、南部開講4節目，也會在華視新聞資訊台播出。

不過，華視新聞資訊台雖然通過，但是目前確定只有124.5萬戶可收看，其餘有線電視系統的52台短期仍會繼續空頻，如果系統之間後續完成合約洽談，也可能再送件華視上架52台。

目前另一個角逐52台的頻道則是台視，申請系統包含台北市北都數位、新北市全國數位、花東地區的洄瀾、東亞、東台、東台有線播送系統，以及澎湖縣的澎湖、金門縣的名城、連江縣的祥通等，以及台固旗下5系統，用戶數約80.9萬戶。不過，其餘包含凱擘集團等在內的35系統都還沒有送件。

業界分析，華視通過在意料之內，但是年代集團董事長練台生旗下系統申請台視，「泛富邦集團」的台固媒體也送出台視。如果台視後續審查通過，由於台視提出的商業條件比華視更好，預計可能會有更多系統送件台視，不過，系統業者也還在觀望NCC態度。