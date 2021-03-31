新北萬金杜鵑活動開跑　商家超值優惠活動同樂

新北市農業局指出萬金地區寵物旅遊正夯，歡迎民眾帶心愛寵物前來，配合商家消費優惠，值得一訪。

隱身在金山清水農地的「今之坊苗圃」，目前園內皋月杜鵑盛開， 更有互動塗鴉拍照牆可供民眾來張網美照， 若遇見工作中的花農也可以跟他們聊聊萬金杜鵑的故事。結束賞花行 程，則可到當地知名的親子共樂打卡名店「小瑪克手工披薩專賣店」 ，品嚐「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」。小瑪克店長李小姐表示， 本次與新北市政府農業局「萬金杜鵑」聯名合作， 於兒童節期間推出「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」，從4月1日起至4 月5日為止，民眾只要於小瑪克店門口與萬金杜鵑合照， 並將照片上傳臉書或IG，打卡hashtag＃萬金杜鵑及＃ 小瑪克手工披薩，消費滿999元，每日前10位民眾就可獲得免費 招待之「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」（市價280元）乙份， 想來個不同以往的賞花行程，來萬金就對了。

此外，萬金杜鵑之美在全台瘋賞花的熱潮期間紛紛傳開，知名網紅「 哈doglife」家族也來萬金地區玩了！這次哈doglife 帶著薩摩耶犬張小羊以及哈士奇犬張美琪到萬金地區3天2夜遊， 直呼「萬里金山」和印象中真的不一樣了！特別喜愛戶外活動、 常常在台灣各地帶著毛小孩旅遊的主人張鷹琳和劉雅芬也表示：「 萬里金山有山有海、有生態步道、有花開有鳥鳴、有老街有美食， 在「萬金杜鵑」活動期間也有很多超值的優惠活動， 越來越多友善景點讓我們可以加入旅遊規劃裡， 很適合帶毛孩子們來這裡遊玩、休憩與活動， 值得在這裡待上更多時間。」

農業局長李玟表示，「萬金杜鵑」 與在地店家合作推出多項聯名好康， 歡迎大家在連假時到萬金地區來玩，開心度過快樂的兒童節假期。 更多優惠消息與活動快訊請上「萬金杜鵑」官網（https:// www.wanjinazalea.com.tw/）， 邀民眾一同來參與。