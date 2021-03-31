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新北萬金杜鵑活動開跑　商家超值優惠活動同樂

By 台灣英文新聞
2021/03/31 16:37
新北萬金杜鵑活動開跑　商家超值優惠活動同樂

新北市農業局指出萬金地區寵物旅遊正夯，歡迎民眾帶心愛寵物前來，配合商家消費優惠，值得一訪。

隱身在金山清水農地的「今之坊苗圃」，目前園內皋月杜鵑盛開，更有互動塗鴉拍照牆可供民眾來張網美照，若遇見工作中的花農也可以跟他們聊聊萬金杜鵑的故事。結束賞花行程，則可到當地知名的親子共樂打卡名店「小瑪克手工披薩專賣店」，品嚐「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」。小瑪克店長李小姐表示，本次與新北市政府農業局「萬金杜鵑」聯名合作，於兒童節期間推出「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」，從4月1日起至4月5日為止，民眾只要於小瑪克店門口與萬金杜鵑合照，並將照片上傳臉書或IG，打卡hashtag＃萬金杜鵑及＃小瑪克手工披薩，消費滿999元，每日前10位民眾就可獲得免費招待之「萬金杜鵑聯名限定兒童餐」（市價280元）乙份，想來個不同以往的賞花行程，來萬金就對了。

此外，萬金杜鵑之美在全台瘋賞花的熱潮期間紛紛傳開，知名網紅「哈doglife」家族也來萬金地區玩了！這次哈doglife帶著薩摩耶犬張小羊以及哈士奇犬張美琪到萬金地區3天2夜遊，直呼「萬里金山」和印象中真的不一樣了！特別喜愛戶外活動、常常在台灣各地帶著毛小孩旅遊的主人張鷹琳和劉雅芬也表示：「萬里金山有山有海、有生態步道、有花開有鳥鳴、有老街有美食，在「萬金杜鵑」活動期間也有很多超值的優惠活動，越來越多友善景點讓我們可以加入旅遊規劃裡，很適合帶毛孩子們來這裡遊玩、休憩與活動，值得在這裡待上更多時間。」

農業局長李玟表示，「萬金杜鵑」與在地店家合作推出多項聯名好康，歡迎大家在連假時到萬金地區來玩，開心度過快樂的兒童節假期。更多優惠消息與活動快訊請上「萬金杜鵑」官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/），邀民眾一同來參與。

更新時間 : 2021-03-31 19:31 GMT+08:00

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