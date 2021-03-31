中華電信新北山區彎道感應式號誌　獲「2021智慧城市創新應用獎」

中華電信協助新北市政府交通局建置「新北烏來智慧交控專案」， 於110年3月23日智慧城市展榮獲「2021智慧城市創新應用 獎」肯定，由蔡英文總統親自頒獎予新北市政府交通局鍾鳴時局長。 中華電信導入先進的雷達感測與影像辨識技術， 於烏來4處重點彎道路段建置自動感應號誌， 打造更安全的道路交通環境。

新北烏來區域為全國著名的觀光旅遊地區， 每逢假日台9甲線均出現大量車潮， 尤其進入環山路段道路寬度狹窄，沿線山路共計有4處近180度之 大型髮夾彎道，除安全問題外， 每逢假日大量車潮導致大型遊覽車會車不易，造成交通阻塞。 因兩側道路拓寬幅度有限，無法以標誌標線改善， 如進行大規模道路拓寬工程，施工期間易造成交通黑暗期， 勢必影響當地居民及旅客之通行。

為解決髮夾彎會車議題， 中華電信建置感應式號誌管制系統及自主研發之影像辨識系統， 包含號誌、CMS(資訊可變標誌)、CCTV(攝影機)、 雷達偵測器等設備， 當偵測器偵測到大型車輛並判斷車輛行駛方向軌跡時， 立即啟動三色號誌運作管制，提醒車輛依照號誌管制通行。同時， 亦打造智慧交通監控平台及客製化APP， 即時提供新北市交控中心與區里長掌握彎道動態及相關數據。

智慧交控重點為「效率」及「安全」， 中華電信將結合5G行動服務、車聯網技術、 電信大數據及路口優先號誌等智慧交通方案， 針對其他縣市山路彎道、交通阻塞或危險路段等交通場域， 使用相關技術進行複製應用， 協助交通環境更加順暢並保障民眾用路安全。