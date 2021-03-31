富邦金控2020年稅後淨利902.72億元 每股盈餘8.54元

富邦金融控股公司(2881)今(31)日舉行法說會，公佈20 20年全年財務數字以及說明2021年經營策略。2020年富邦 金控稅後淨利為902.72億元，較2019年大幅成長54%， 每股盈餘(EPS)8.54元持續領先金控同業，連續12年榮登 台灣金控業每股盈餘獲利王！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券 與富邦華一銀行2020年稅後淨利亦創下歷史新高。

富邦金控總資產及淨值2020年年底雙雙創下歷史新高，總資產達 9兆2,445億元，較2019年成長8.2%；淨值達7, 629億元，較2019年成長25.5%。資產報酬率(ROA) 為1.02%，股東權益報酬率(ROE)為 13.17%。

2020年富邦金控營運面繳出三大亮眼成績單，包括：一、獲利創 歷史新高：富邦金控2020年獲利主要來自掌握市場敏銳度的優勢 ，富邦人壽善用避險工具及適時實現股債收益， 不僅投資收益創新高，並持續成就正利差的優質經營績效。二、專注 經常性收益經營：體現在各子公司營運績效上，包含富邦人壽正利差 擴大，避險後經常性收益率提升、負債成本下降、 損益兩平點持續改善；台北富邦銀行業務利息淨收益成長； 富邦證券經紀業務成長等。三、獲利提升直接反映淨值提升：富邦金 控淨值創下新高，換算每股普通股淨值67.13元， 資本水準提升，經營目標將維持穩定股利政策，反映獲利成長，提高 配發股息。

此外，富邦金控已於本月10日公佈2021年2月份自結稅後淨利 ，累計今年前2月自結稅後淨利達385.30億元，每股盈餘( EPS)為3.77元，2月單月稅後淨利、前2月稅後淨利、 每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄，子公司富邦人壽、富邦產險、 富邦證券2月單月及累計前2月獲利亦同步寫下歷史新高！

內外助攻 樂觀看待2021營運展望

展望2021年，富邦金控董事長蔡明興指出，受惠三大利多內外助 攻，樂觀看待營運表現。利多一，看好台灣及全球經濟發展： 疫情對全球經濟衝擊減緩，國際性需求有望明顯復甦， 加上科技業持續擴大在台產能，出口維持樂觀表現， 今年台灣經濟成長挑戰4%以上，金融業可望受惠就業市場穩定、 股市活絡，民間消費意願回升出現業務成長。利多二， 利率走揚對人壽及銀行經常性收益轉好： 未來景氣回溫與其帶來的通膨預期，為推升利率走高的潛在因素， 對人壽投資經常性收益率及銀行利差均將有利於提升。 富邦人壽現金及約當部位目前達高點，將可伺機配置以提升收益。 同時，美元走勢趨穩下，避險成本可望進一步下降。對銀行而言， 兩岸三地銀行網絡均可受惠國際利率上揚走勢， 同時執行資產配置調整。

利多三，公開收購日盛金控：不但創下國內首樁「金金併」的里程碑 ，也是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，不但有 助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。富邦金 控合併日盛金控之後，證券、 銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升， 可均衡金控多元業務發展與收益來源。證券業務方面，富邦證券經紀 業務將大幅躍進，可深化財富管理業務之經營；北富銀分行數將躍居 民營銀行第一大，有助於均衡區域發展， 進一步提供客戶一步到位之金融服務。整體而言，擴大客群可望帶動 證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長， 進而開展獲利新動能。

蔡明興表示，富邦金控除了優異的經營表現，在永續經營(ESG) 上亦續創佳績，2020年已連續四年入選「道瓊世界指數」 成分股，連續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。此外， 連續四年入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為保險業評等AA級。2020年並榮獲CDP氣 候變遷及供應鏈議合雙項評比最高榮譽A級，為台灣唯一獲此榮譽的 金融業。

富邦人壽投資資產穩定成長

富邦人壽2020年稅後淨利605.9億元，由於聚焦價值提升之 商品組合及持續進行產品轉型，2020年初年度保費（First Year Premium）較2019年下滑，為1,214億元，續年度保 費收入較2019年同期成長9%達4,249億元。總保費( Total Premium)受初年度保費下滑影響較2019年減少，為5, 463億元。初年度保費、續年度保費及初年度等價保費皆為業界第 二。在保單銷售通路方面，由於北富銀通路展現集團合作綜效，通路 佔比提升至33.3%；此外，由於富邦人壽著重銷售分期繳保障型 商品，帶動業務員通路貢獻初年度等價保費佔比較去年同期增加。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，現金部位維持較高反映公司可在市 場波動不確定性之下動態調整資產配置。由於掌握市場時機，股債類 資本利得表現良好，2020年總投資資產達4兆3,989億元， 較2019年成長8.8%。受惠資本利得表現優異，基金配息增加 及避險成本改善，避險前、後報酬率分別為5.09%、4.49% ，呈逐年提升趨勢。在台美利差維持低檔穩定下， 避險後經常性收益率自2019年的2.98%提升至2020年3 .04%。由於負債成本下降，損益兩平點優於去年表現為2. 79%。受惠股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升，至2020年 年底淨值達4,845億元。

富邦現代人壽自2018年成為富邦人壽子公司後，獲利及規模逐年 提升，退休金規模位居韓國壽險市場第二大。為支應業務發展及強化 財務結構，已規劃今年第三季將完成119億元增資案，增資後富邦 人壽持股將由62%提升至77%。

2021年富邦人壽業務發展聚焦兩大重點，第一、因應退休、醫療 、長照及人身保障需求，提供多元化商品。第二、目標維持正利差， 投資資產穩定成長，動態管理避險組合。

台北富邦銀行存放款業務動能穩定提升 信用卡數淨增加市場第一

台北富邦銀行2020年稅後淨利187.9億元。整體淨收益為4 38億元，其中利息淨收益受惠存放款動能成長達255億元，年成 長9.3%。北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長 10%；受惠台商資金匯回及信用卡商戶增加，台幣授信餘額年成長 達13.7%，整體企業授信餘額年成長9.2%， 中小企業授信餘額年成長17.8%。北富銀2020年信用卡數淨 增加為市場第一，簽帳金額年成長5%，領先市場同業平均。

由於資產組合調整及活存比提升，抵銷部分降息影響，單季存放利差 提升至1.29%，淨利差持平。資產品質維持優於產業平均，20 20年底逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率為777.78%。 2020年財管銷售量年增22%，投資及保險銷量均成長。

2021年北富銀業務發展重點包括，第一、線上及線下經營併進， 發展線上理財及客群，分行特色化發展。第二、多元化海外分行營運 ，佈建香港及新加坡財管與金市平台，深耕越南台商業務。

富邦產險連續39年穩居市場龍頭 富邦證券承銷及興櫃市佔率居市場第二

富邦產險2020年稅後淨利56.4億元，年成長28.4%。2 020年直接簽單保費451億元再創新高，保費年成長7.7%， 持續優於市場表現，市佔率達24.1%，連續39年穩居產險市場 龍頭；由於業務品質控制得宜，自留綜合率較去年減少0.5%為9 2.4%。富邦產險大陸子公司富邦財險2020年總保費收入為人 民幣12.16億元，年成長19.8%，未來將調整業務結構，發 展個人險業務。

富邦產險2021年業務發展重點為，第一、擴大領先地位，因應趨 勢開發新型態保險商品服務。第二、透過官網及異業合作優化客戶體 驗，持續保持網路投保市場第一。

富邦證券2020年稅後淨利為42.03億元，年增63.3%， 主因經紀收入受市場成交量帶動年成長58.5%； 各項業務維持市場領先地位，經紀業務居市場前三大，承銷及興櫃市 佔率居市場第二；複委託業務規模持續成長，提升市佔率至10. 88%。

富邦證券今年業務發展重點包括，第一、鞏固核心經紀業務，提升台 股及融資市佔率，著重財富管理業務。第二、個人線上交易佔比超過 七成，將持續提升各項交易平台之服務。

富邦投信2020年因全權委託及股票型基金貢獻，總資產管理規模 達3,173億元，年成長5%。展望2021年，富邦投信將持續 拓展ETF產品線，建構因應市場趨勢之理財商品。

富邦銀行(香港) 存放款餘額皆成長 富邦華一銀行持續深耕大陸市場

在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)2020年企業貸款穩健成 長，帶動放款餘額成長5.7%，存款餘額成長2%。受市場低利環 境及新冠疫情衝擊，利差下降及增列減值虧損以致稅後淨利下降。由 於香港銀行同業拆息減速加快，貸款利率重訂價格後下降幅度高於存 款利率，導致淨利差減少，今年將發展中小企業客群及個人信貸放款 ，以提升淨利差。

富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台，合資四川唯品之 富邦消費金融公司正籌備中，去年寧波分行開業後，今年濟南、南寧 分行也籌建中。受惠淨利息收入帶動，富邦華一稅後淨利較2019 同期成長31.9%。2020年存、貸款餘額年成長分別達30. 7%及15.8%，帶動資產規模上升23%。由於資產品質控管得 宜，備抵呆帳覆蓋率及逾放比皆優於去年同期表現。2021年將持 續優化資產結構，結合集團資源深耕兩岸台商客戶。