富邦金控2020年稅後淨利902.72億元 每股盈餘8.54元

富邦金融控股公司(2881)今(31)日舉行法說會，公佈2020年全年財務數字以及說明2021年經營策略。2020年富邦金控稅後淨利為902.72億元，較2019年大幅成長54%，每股盈餘(EPS)8.54元持續領先金控同業，連續12年榮登台灣金控業每股盈餘獲利王！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券與富邦華一銀行2020年稅後淨利亦創下歷史新高。
富邦金控總資產及淨值2020年年底雙雙創下歷史新高，總資產達9兆2,445億元，較2019年成長8.2%；淨值達7,629億元，較2019年成長25.5%。資產報酬率(ROA)為1.02%，股東權益報酬率(ROE)為 13.17%。
2020年富邦金控營運面繳出三大亮眼成績單，包括：一、獲利創歷史新高：富邦金控2020年獲利主要來自掌握市場敏銳度的優勢，富邦人壽善用避險工具及適時實現股債收益，不僅投資收益創新高，並持續成就正利差的優質經營績效。二、專注經常性收益經營：體現在各子公司營運績效上，包含富邦人壽正利差擴大，避險後經常性收益率提升、負債成本下降、損益兩平點持續改善；台北富邦銀行業務利息淨收益成長；富邦證券經紀業務成長等。三、獲利提升直接反映淨值提升：富邦金控淨值創下新高，換算每股普通股淨值67.13元，資本水準提升，經營目標將維持穩定股利政策，反映獲利成長，提高配發股息。
此外，富邦金控已於本月10日公佈2021年2月份自結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達385.30億元，每股盈餘(EPS)為3.77元，2月單月稅後淨利、前2月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券2月單月及累計前2月獲利亦同步寫下歷史新高！
內外助攻 樂觀看待2021營運展望
展望2021年，富邦金控董事長蔡明興指出，受惠三大利多內外助攻，樂觀看待營運表現。利多一，看好台灣及全球經濟發展：疫情對全球經濟衝擊減緩，國際性需求有望明顯復甦，加上科技業持續擴大在台產能，出口維持樂觀表現，今年台灣經濟成長挑戰4%以上，金融業可望受惠就業市場穩定、股市活絡，民間消費意願回升出現業務成長。利多二，利率走揚對人壽及銀行經常性收益轉好：未來景氣回溫與其帶來的通膨預期，為推升利率走高的潛在因素，對人壽投資經常性收益率及銀行利差均將有利於提升。富邦人壽現金及約當部位目前達高點，將可伺機配置以提升收益。同時，美元走勢趨穩下，避險成本可望進一步下降。對銀行而言，兩岸三地銀行網絡均可受惠國際利率上揚走勢，同時執行資產配置調整。
利多三，公開收購日盛金控：不但創下國內首樁「金金併」的里程碑，也是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，不但有助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。富邦金控合併日盛金控之後，證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升，可均衡金控多元業務發展與收益來源。證券業務方面，富邦證券經紀業務將大幅躍進，可深化財富管理業務之經營；北富銀分行數將躍居民營銀行第一大，有助於均衡區域發展，進一步提供客戶一步到位之金融服務。整體而言，擴大客群可望帶動證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長，進而開展獲利新動能。
蔡明興表示，富邦金控除了優異的經營表現，在永續經營(ESG)上亦續創佳績，2020年已連續四年入選「道瓊世界指數」成分股，連續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。此外，連續四年入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為保險業評等AA級。2020年並榮獲CDP氣候變遷及供應鏈議合雙項評比最高榮譽A級，為台灣唯一獲此榮譽的金融業。
富邦人壽投資資產穩定成長
富邦人壽2020年稅後淨利605.9億元，由於聚焦價值提升之商品組合及持續進行產品轉型，2020年初年度保費（First Year Premium）較2019年下滑，為1,214億元，續年度保費收入較2019年同期成長9%達4,249億元。總保費(Total Premium)受初年度保費下滑影響較2019年減少，為5,463億元。初年度保費、續年度保費及初年度等價保費皆為業界第二。在保單銷售通路方面，由於北富銀通路展現集團合作綜效，通路佔比提升至33.3%；此外，由於富邦人壽著重銷售分期繳保障型商品，帶動業務員通路貢獻初年度等價保費佔比較去年同期增加。
富邦人壽投資資產規模穩定成長，現金部位維持較高反映公司可在市場波動不確定性之下動態調整資產配置。由於掌握市場時機，股債類資本利得表現良好，2020年總投資資產達4兆3,989億元，較2019年成長8.8%。受惠資本利得表現優異，基金配息增加及避險成本改善，避險前、後報酬率分別為5.09%、4.49%，呈逐年提升趨勢。在台美利差維持低檔穩定下，避險後經常性收益率自2019年的2.98%提升至2020年3.04%。由於負債成本下降，損益兩平點優於去年表現為2.79%。受惠股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升，至2020年年底淨值達4,845億元。
富邦現代人壽自2018年成為富邦人壽子公司後，獲利及規模逐年提升，退休金規模位居韓國壽險市場第二大。為支應業務發展及強化財務結構，已規劃今年第三季將完成119億元增資案，增資後富邦人壽持股將由62%提升至77%。
2021年富邦人壽業務發展聚焦兩大重點，第一、因應退休、醫療、長照及人身保障需求，提供多元化商品。第二、目標維持正利差，投資資產穩定成長，動態管理避險組合。
台北富邦銀行存放款業務動能穩定提升 信用卡數淨增加市場第一
台北富邦銀行2020年稅後淨利187.9億元。整體淨收益為438億元，其中利息淨收益受惠存放款動能成長達255億元，年成長9.3%。北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長10%；受惠台商資金匯回及信用卡商戶增加，台幣授信餘額年成長達13.7%，整體企業授信餘額年成長9.2%，中小企業授信餘額年成長17.8%。北富銀2020年信用卡數淨增加為市場第一，簽帳金額年成長5%，領先市場同業平均。
由於資產組合調整及活存比提升，抵銷部分降息影響，單季存放利差提升至1.29%，淨利差持平。資產品質維持優於產業平均，2020年底逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率為777.78%。2020年財管銷售量年增22%，投資及保險銷量均成長。
2021年北富銀業務發展重點包括，第一、線上及線下經營併進，發展線上理財及客群，分行特色化發展。第二、多元化海外分行營運，佈建香港及新加坡財管與金市平台，深耕越南台商業務。
富邦產險連續39年穩居市場龍頭 富邦證券承銷及興櫃市佔率居市場第二
富邦產險2020年稅後淨利56.4億元，年成長28.4%。2020年直接簽單保費451億元再創新高，保費年成長7.7%，持續優於市場表現，市佔率達24.1%，連續39年穩居產險市場龍頭；由於業務品質控制得宜，自留綜合率較去年減少0.5%為92.4%。富邦產險大陸子公司富邦財險2020年總保費收入為人民幣12.16億元，年成長19.8%，未來將調整業務結構，發展個人險業務。
富邦產險2021年業務發展重點為，第一、擴大領先地位，因應趨勢開發新型態保險商品服務。第二、透過官網及異業合作優化客戶體驗，持續保持網路投保市場第一。
富邦證券2020年稅後淨利為42.03億元，年增63.3%，主因經紀收入受市場成交量帶動年成長58.5%；各項業務維持市場領先地位，經紀業務居市場前三大，承銷及興櫃市佔率居市場第二；複委託業務規模持續成長，提升市佔率至10.88%。
富邦證券今年業務發展重點包括，第一、鞏固核心經紀業務，提升台股及融資市佔率，著重財富管理業務。第二、個人線上交易佔比超過七成，將持續提升各項交易平台之服務。
富邦投信2020年因全權委託及股票型基金貢獻，總資產管理規模達3,173億元，年成長5%。展望2021年，富邦投信將持續拓展ETF產品線，建構因應市場趨勢之理財商品。
富邦銀行(香港) 存放款餘額皆成長 富邦華一銀行持續深耕大陸市場
在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)2020年企業貸款穩健成長，帶動放款餘額成長5.7%，存款餘額成長2%。受市場低利環境及新冠疫情衝擊，利差下降及增列減值虧損以致稅後淨利下降。由於香港銀行同業拆息減速加快，貸款利率重訂價格後下降幅度高於存款利率，導致淨利差減少，今年將發展中小企業客群及個人信貸放款，以提升淨利差。
富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台，合資四川唯品之富邦消費金融公司正籌備中，去年寧波分行開業後，今年濟南、南寧分行也籌建中。受惠淨利息收入帶動，富邦華一稅後淨利較2019同期成長31.9%。2020年存、貸款餘額年成長分別達30.7%及15.8%，帶動資產規模上升23%。由於資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率及逾放比皆優於去年同期表現。2021年將持續優化資產結構，結合集團資源深耕兩岸台商客戶。