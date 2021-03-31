3年3億 台灣新北推動雙語實驗課程領航計畫 打造校校有雙語

（台灣英文新聞）新北市教育局今（31）日在碧華國小召開「110- 112學年度國小雙語實驗課程領航計畫說明會」，預計110學年 度雙語實驗課程學校之校數由原本的35校提升2倍至70所， 並逐年提升。本計畫預計三年挹注3億元推動四大方案， 除了既有推動的CLIL雙語實驗課程之外，新增新北首創的「 偏鄉特色雙語實驗課程」以及「雙語亮點課程學校計畫」， 打造出新北特色的雙語教育，擘劃出卓越的新北雙語教育藍圖。

教育局長張明文表示，「科技」、「美感」與「雙語」 為新北市三大教育主軸，在雙語教學推動上不遺餘力，新北市於10 5學年度起，國小雙語實驗課程以CLIL作為核心理念，並於10 7學年度開始，規劃3年中程雙語實驗課程計畫，設定「配置外師」 及「中師協同」兩種方案，以區域性原則提供各校進行申請， 以期各校能活化英語教學資源、架構雙語課程地圖及發展雙語教學策 略，至109學年度止，計已有35所小學實施雙語實驗課程；11 0學年度，新北期望架基於歷年實施成果及經驗，延續CLIL課程 推動理念，以多元模式的概念型塑特有的新北雙語教育， 以符應幅員遼闊且各校文化與類型多元複雜之新北特色， 各校得以其獨特的課程規劃與模式， 申請符合學校需求之雙語實驗課程。

本計畫共有四大方案供各校申請，包含方案一將核予學校外師， 以中外師共備的方式，延續原有之CLIL課程推動模式， 紮實的落實雙語教育；方案二將採中師協同之模式， 由英語老師及領域老師共同規劃課程， 讓原本雙語師資能量充足之學校， 能更有效率的達到雙語教學之目標。

方案三將發展「 偏鄉特色雙語實驗課程」，針對新北偏鄉特有之文化與生活脈絡， 讓偏鄉孩子學習英語能夠和生活經驗結合，同時了解家鄉文化， 讓英語學習達到生活化的目標；方案四則是教育局指派2所雙語實驗 課程亮點學校中籍教師發展雙語課程， 並成為推廣雙語實驗課程之中心基地， 未來將規劃編纂導引手冊並研發課程模組與架構， 提供各校參酌使用， 期待透過「模式多元化」 的策略鼓勵各校依自身條件積極推動雙語教育。

新北市雙語教育以「2030新北雙語城」為願景， 今年除增聘外師達全國最多的110名， 也積極落實本國雙語師資專業化、學習生活化、模式多元化、 教學科技化、在地特色化及等政策，除了雙語實驗課程學校外， 也在各校推動英速魔法學院、 外師雲端教室及全市國小每周一日英語日等計畫， 目標達到校校有雙語，未來期待藉由教師、班級、學校， 將雙語學習落實在孩子的生活中，培養孩子未來競爭力。