3年3億 台灣新北推動雙語實驗課程領航計畫 打造校校有雙語

（台灣英文新聞）新北市教育局今（31）日在碧華國小召開「110-112學年度國小雙語實驗課程領航計畫說明會」，預計110學年度雙語實驗課程學校之校數由原本的35校提升2倍至70所，並逐年提升。本計畫預計三年挹注3億元推動四大方案，除了既有推動的CLIL雙語實驗課程之外，新增新北首創的「偏鄉特色雙語實驗課程」以及「雙語亮點課程學校計畫」，打造出新北特色的雙語教育，擘劃出卓越的新北雙語教育藍圖。
教育局長張明文表示，「科技」、「美感」與「雙語」為新北市三大教育主軸，在雙語教學推動上不遺餘力，新北市於105學年度起，國小雙語實驗課程以CLIL作為核心理念，並於107學年度開始，規劃3年中程雙語實驗課程計畫，設定「配置外師」及「中師協同」兩種方案，以區域性原則提供各校進行申請，以期各校能活化英語教學資源、架構雙語課程地圖及發展雙語教學策略，至109學年度止，計已有35所小學實施雙語實驗課程；110學年度，新北期望架基於歷年實施成果及經驗，延續CLIL課程推動理念，以多元模式的概念型塑特有的新北雙語教育，以符應幅員遼闊且各校文化與類型多元複雜之新北特色，各校得以其獨特的課程規劃與模式，申請符合學校需求之雙語實驗課程。
本計畫共有四大方案供各校申請，包含方案一將核予學校外師，以中外師共備的方式，延續原有之CLIL課程推動模式，紮實的落實雙語教育；方案二將採中師協同之模式，由英語老師及領域老師共同規劃課程，讓原本雙語師資能量充足之學校，能更有效率的達到雙語教學之目標。
方案三將發展「偏鄉特色雙語實驗課程」，針對新北偏鄉特有之文化與生活脈絡，讓偏鄉孩子學習英語能夠和生活經驗結合，同時了解家鄉文化，讓英語學習達到生活化的目標；方案四則是教育局指派2所雙語實驗課程亮點學校中籍教師發展雙語課程，並成為推廣雙語實驗課程之中心基地，未來將規劃編纂導引手冊並研發課程模組與架構，提供各校參酌使用， 期待透過「模式多元化」的策略鼓勵各校依自身條件積極推動雙語教育。
新北市雙語教育以「2030新北雙語城」為願景，今年除增聘外師達全國最多的110名，也積極落實本國雙語師資專業化、學習生活化、模式多元化、教學科技化、在地特色化及等政策，除了雙語實驗課程學校外，也在各校推動英速魔法學院、外師雲端教室及全市國小每周一日英語日等計畫，目標達到校校有雙語，未來期待藉由教師、班級、學校，將雙語學習落實在孩子的生活中，培養孩子未來競爭力。