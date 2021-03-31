代謝症候群增心血管疾病風險 5大項指標 你中了幾個？

代謝症候群不是疾病，是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱。（示意圖／Getty Images） 代謝症候群不是疾病，是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 採訪報導）近年來，常聽到的三高（高血壓、高血糖、高血脂）、腰部過胖，數字看似無感，但卻是民眾經常忽略的健康警訊！根據國泰健檢今（31）日公布的27.2萬筆客戶健檢資料，約有12%符合代謝症候群問題，雖然男性異常率大於女性，但進入更年期的女性，雌激素分泌減退，心血管發病及死亡率速度直追男性，加上現代人飲食高油高糖，又菸又酒，以及有慢性病家族史者更是高危險群。

根據衛福部公布2019年死因統計，心臟疾病位居第二，代謝症候群是慢性病的前身，與心血管疾病的併發症有密切的關聯，血壓高、腰圍過粗、空腹血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低5項指標，符合3項者就是代謝症候群。

代謝症候群不是疾病，是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，不良的生活型態占50％，包括飲食習慣不佳（高油高糖高鈉低纖）、抽菸喝酒、缺乏運動、壓力過大等。而遺傳因素只占20％，若家族中有高血壓、糖尿病、高血脂症患者，其代謝症候群的機率會比一般人高。

此外，有代謝症候群的人未來得到「糖尿病」、「高血壓」、「高脂血症」、「心臟病及腦中風」的機率，分別是一般健康民眾的 6、4、3、2 倍。

國泰健檢葉勳龍院長表示，代謝症候群無法靠自覺症狀發現，除了定期檢視代謝5大危險因子，民眾可透過運動心電圖、心臟超音波、頸部動脈超音波、周邊動脈硬化評估等健檢項目，進行心血管風險評估。

調整飲食與生活習慣是預防疾病發生的關鍵！資深營養師王盈堤建議掌握以下三大原則「健康飲食」、「維持運動」、「定期健檢」來遠離代謝症候群。

健康飲食每日必要達到一碗半的蔬菜量，還要避免加工、油炸食品，運用「三低一高」，低油、低糖、低鹽、高纖的標準來檢視自己的日常飲食，也可多以植物性蛋白，如豆腐等來取代肉類。

運動方面則建議多做有氧運動，以增加肌力、肌耐力、增進心肺適能等運動為主，上班族可選擇快走做為運動，且每次時間達30-60分鐘，同時改掉不良的生活習慣，如熬夜、吸菸、喝酒等，可大幅改善及避免罹患代謝症候群。